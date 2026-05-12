Giulio Ciccone indossa la maglia rosa al Giro d’Italia: gli ultimi azzurri che ci erano riusciti

Si è conclusa con la vittoria di Jhonatan Narvaez la quarta tappa del Giro d’Italia 2026. Sull’arrivo leggermente rialzato di Cosenza, il portacolori del UAE Team Emirates XRG è stato il più veloce nella volata che ha concluso una frazione inaspettatamente movimentata anche per la generale. L’ecuadoriano ha nettamente anticipato Orluis Aular (Movitar) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

La prima tappa della Corsa Rosa numero 109 consegna inoltre la maglia rosa proprio a Ciccone, abile a raccogliere gli abbuoni lungo il circuito ed a piazzarsi meritatamente in terza posizione nella volata finale. L’abruzzese ha sempre espresso il desiderio di vestire la maglia di leader del Giro ed ora può finalmente coronare il sogno della carriera, complice anche la crisi di Guillermo Thomas Silva (XDS Astana).

Per il portacolori della Lidl-Trek si tratta inoltre del secondo podio dell’edizione 2026 dopo quello ottenuto a Veliko Tarnovo (seconda tappa). La maglia rosa potrebbe rappresentare una spinta in più per il classe 1994, non solo per le ambizioni di vittorie di tappa ma anche per cercare di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella classifica generale. In attesa delle risposte delle prossime settimane, l’abruzzese cercherà di mantenere il più a lungo possibile il rosa sulle spalle, con la speranza di sfilare con essa nella sua regione.

A distanza di un anno dall’ultima volta, un italiano torna quindi ad indossare la maglia rosa al Giro d’Italia. L’ultimo fu Diego Ulissi che nel 2025, a 35 anni, coronò il sogno di vestire il rosa al termine dell’ottava tappa. Prima del toscano ci riuscì anche il “Rosso di Buja” Alessandro De Marchi (per due giorni) nel 2021 e Filippo Ganna (per tre giorni) sempre nel 2021.

ULTIMI ITALIANI AD INDOSSARE LA MAGLIA ROSA

2026 Giulio Ciccone

2025 Diego Ulissi (2 giorni)

2021 Alessandro De Marchi (2 giorni)

2021 Filippo Ganna (3 giorni)

2020 Filippo Ganna (2 giorni)

2019 CONTI Valerio (6 giorni)

2016 NIBALI Vincenzo (2 giorni)

2016 BRAMBILLA Gianluca (2 giorni)

2015 ARU Fabio (1 giorno)

2013 NIBALI Vincenzo (13 giorni)

2013 PAOLINI Luca (4 giorni)