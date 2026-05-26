Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Ciccone prova a insidiare Vingegaard. Gran duello in salsa ciclamino

La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026 proponeva l’attesissimo arrivo in salita di Carì e ha regalato il copione ormai abituale: attacco solitario del danese Jonas Vingegaard quando mancavano sei chilometri al traguardo, nessuno che gli resiste e quarta vittoria (ha sempre avuto la meglio quando si è andati in quota). Il due volte vincitore del Tour de France indossa la maglia rossa di leader della classifica generale ed è anche il miglior scalatore della Corsa Rosa.

Con una fuga da lontano, Giulio Ciccone ha fatto un buon bottino di punti e ora proverà a insidiare il nordico nella lotta per la sempre ambita maglia azzurra. L’ecuadoriano Jhonatan Narvaez è andato in fuga da lontano, ha primeggiato in un traguardo volante e ora si trova a sole due lunghezze di distacco dal francese Paul Magnier nella classifica a punti: sarà duello fino alla fine per la maglia ciclamino. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.

CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026

CLASSIFICA GENERALE (TOP-10)

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 30″ 62:10:26

2 3 ▲1 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 18″ 4:03

3 4 ▲1 Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 4:27

4 5 ▲1 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 8″ 5:00

5 2 ▼3 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 18″ 5:40

6 9 ▲3 Gee-West Derek Lidl – Trek 7:09

7 7 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 7:14

8 10 ▲2 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 4″ 7:57

9 8 ▼1 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4″ 9:20

10 12 ▲2 Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ 9:44

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CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1 1 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 145

2 2 – Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 143

3 3 – Milan Jonathan Lidl – Trek 78

4 4 – Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 71

5 5 – Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 70

6 6 – Segaert Alec Bahrain – Victorious 62

7 7 – Bais Mattia Team Polti VisitMalta 62

8 17 ▲9 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 60

9 8 ▼1 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 60

10 9 ▼1 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 60

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 211

2 3 ▲1 Ciccone Giulio Lidl – Trek 129

3 4 ▲1 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 96

4 2 ▼2 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 83

5 6 ▲1 Rubio Einer Movistar Team 77

6 5 ▼1 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 63

7 7 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 51

8 8 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 48

9 9 – Bais Mattia Team Polti VisitMalta 30

10 10 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 29

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 62:16:06

2 3 ▲1 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 2:17

3 4 ▲1 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:23

4 7 ▲3 Kulset Johannes Uno-X Mobility 13:43

5 2 ▼3 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 16:58

6 6 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 26:53

7 5 ▼2 Beloki Markel EF Education – EasyPost 35:29

8 11 ▲3 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 48:00

9 8 ▼1 Kench Josh Groupama – FDJ United 1:05:23

10 10 – Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 1:08:49