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Giro d’Italia 2026: tutte le salite e le pendenze della terza settimana
Il Giro d’Italia 2026 è pronto a vivere la sua ultima settimana prima della passerella di Roma in programma domenica. Dopo il giorno di riposo odierno, la Corsa Rosa propone sei tappe di altissima intensità che determineranno la classifica generale. Jonas Vingegaard sembra ormai in totale controllo della situazione ma la lotta per il podio sembra sempre più aperta.
Già a partire da domani, le difficoltà si alzeranno notevolmente, con la sedicesima frazione che terminerà sulla salita di Carì. Dopo due tappe mosse (17esima e 18esima) si ritornerà a fare sul serio con la 19esima frazione, con un percorso tortuoso che include 5 GPM ed il Passo Giau. L’ultima difficoltà sarà l’ascesa del Piancavallo, da affrontare due volte nel corso della tappa numero 20.
TUTTE LE SALITE DELLA TERZA SETTIMANA DEL GIRO D’ITALIA 2026
SEDICESIMA TAPPA (113 km, martedì 26 maggio): Bellinzona-Carì. Torre (4,7 km al 5,5% di pendenza media, 10% pendenza massima), Leontica (3 km all’8,5% di pendenza media, 14% pendenza massima), Carì (11.7 km al 7,9% di pendenza media, 13% pendenza massima)
DICIASSETTESIMA TAPPA (202 km, mercoledì 27 maggio): Cassano d’Adda-Andalo. Passo dei Tre Termini (8,2 km al 5,9% di pendenza media, 10% pendenza massima), Cocca di Lodrino (8,2 km al 4% di pendenza media, 10% pendenza massima), Andalo-Lever (8,3 km al 3,9% di pendenza media, 9% pendenza massima)
DICIOTTESSIMA TAPPA (151 km, giovedì 28 maggio): Fai della Paganella-Pieve di Soligo. Fastro (3,2 km al 4,1% di pendenza media, 9% pendenza massima), Muro di Ca’ del Poggio (1,1 km al 12,3% di pendenza media, 19% pendenza massima)
DICIANNOVESIMA TAPPA (151 km, venerdì 29 maggio): Feltre-Alleghe. Passo Duran (12.1 km all’8,2% di pendenza media, 14% pendenza massima), Coi (5,8 km al 9,7% di pendenza media, 19% pendenza massima), Forcella Staulanza (6,3 km al 6,7% di pendenza media, 10% pendenza massima), Passo Giau (9,9 km al 9,3% di pendenza media, 14% pendenza massima), Passo Falzarego (10,1 km al 5,6% di pendenza media, 10% pendenza massima), Alleghe (5 km al 9,6% di pendenza media, 15% pendenza massima)
VENTESIMA TAPPA (200 km, sabato 30 maggio): Gemona del Friuli-Piancavallo. Clauzetto (6,9 km al 5,7% di pendenza media, 9% pendenza massima), Piancavallo (14,5 km al 7,8% di pendenza media, 14% pendenza massima)
VENTUNESIMA TAPPA (131 km. domenica 31 maggio): Roma-Roma. Non sono previste salite