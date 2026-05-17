Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Cervia-Corno alle Scale: orari, percorso, tv. L’arrivo in salita chiama i favoriti

Va a chiudersi la prima settimana del Giro d’Italia 2026. In scena oggi la nona frazione: da Cervia a Corno alle Scale, di 184 chilometri. Arrivo molto insidioso ad anticipare il giorno di riposo. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

La prima parte di gara, interamente pianeggiante, propone lo sprint intermedio di Marzabotto e arriva fino a Silla, punto in cui la strada inizia a salire. A Silla inizia la prima asperità di giornata classificata come GPM (che di fatto è un tutt’uno con quella finale da cui è separata da una brevissima discesa). Si attraversa Gaggio Montano dall’accesso più ripido per raggiungere Querciola (11.5 km al 4.2%). La breve discesa fino a Villaggio Europa (Lizzano in Belvedere) introduce alla salita finale di Corno alle Scale, asperità di prima categoria con pendenza media del 5,9% e punte del 15%, per 10,8 chilometri. Negli ultimi tre chilometri la pendenza si mantiene sopra il 10% con punte fino al 15% per poi spianare leggermente. Il rettilineo finale si sviluppa in salita con pendenze attorno al 7%.

FAVORITI

Chi se non Jonas Vingegaard? Al Blockhaus ha fatto vedere di essere nettamente il migliore di tutti in salita e vuole sicuramente ancora dimostrarlo, andando a caccia della seconda vittoria di tappa. A sfidarlo, in un’altra montagna dura, sicuramente Felix Gall, che è stato il primo degli umani in Abruzzo. La Red Bull – BORA – hansgrohe si gioca la doppia carta con Jai Hindley ed il nostro Giulio Pellizzari, mentre sempre in casa Italia è da seguire Giulio Ciccone. Ovviamente curiosità nel vedere all’opera la Maglia Rosa Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) con l’obiettivo di mantenere il simbolo del primato.

PROGRAMMA

Domenica 17 maggio – Nona tappa Cervia-Corno alle Scale (184 km)

Orario di partenza: 12.35

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA NONA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12:35; Rai 2 dalle 14:00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max