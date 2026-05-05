Nuova intervista esclusiva di OA Sport con Lorenzo Gargani, protagonista assoluto dello sprint azzurro e quattro volte campione italiano nei 50 metri farfalla. Un faccia a faccia intenso con uno degli specialisti più interessanti del panorama nazionale, capace di confermarsi ai vertici italiani anno dopo anno.

Dalla vittoria tricolore alle emozioni del podio, Gargani racconta cosa significa imporsi per quattro volte nei 50 farfalla, una delle gare più esplosive e spettacolari del nuoto mondiale, dove ogni dettaglio può fare la differenza tra successo e sconfitta.

Nel corso dell’intervista spazio anche alla sua storia personale: dagli anni vissuti a Ragusa, al lungo percorso a Udine, fino al recente trasferimento a Florence per una nuova fase della carriera. Un viaggio fatto di sacrifici, crescita e ricerca continua del miglioramento.

Si parla poi della tecnica dei 50 farfalla, del lavoro invisibile dietro una gara che dura pochi secondi, dei cambiamenti che lo hanno portato al salto di qualità e degli obiettivi futuri, con lo sguardo rivolto al livello internazionale.

Un’intervista autentica per conoscere da vicino un atleta determinato, ambizioso e ancora in piena evoluzione.

🎯 In questo video:

Il quarto titolo italiano nei 50 farfalla

Le emozioni della vittoria

La vita tra Ragusa, Udine e Firenze e i suoi studi in medicina

I segreti tecnici dei 50 farfalla

I sacrifici dietro il successo

Gli obiettivi internazionali futuri….

ATTENZIONE A QUESTO RAGAZZO!

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Conduce Alice Liverani