George Russell: “Non ho mai dubitato di me stesso, siamo tornati competitivi”

Uno-due Mercedes nelle qualifiche Sprint del GP del Canada, quinta tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Montreal, il britannico George Russell (Mercedes) ha conquistato il miglior tempo in 1’12″965, precedendo il compagno di squadra Kimi Antonelli (+0″068) e le due McLaren di Lando Norris (+0″315) e Oscar Piastri (+0″334). Quinta e sesta posizione, invece, per le Ferrari di Lewis Hamilton (+0″361) e Charles Leclerc (+0″445).

Dopo prove libere poco brillanti, Russell ha reagito trovando subito il giusto feeling al volante della W17: “Mi sento bene su questo circuito. Dopo Miami non ho mai dubitato di me stesso e finalmente possiamo competere su una pista che offre molto grip. Sono riuscito a mettere tutto insieme“, ha raccontato il britannico.

La scuderia di Brackley ha portato numerosi aggiornamenti per il fine settimana canadese: “La squadra ha fatto un grande lavoro, abbiamo compiuto un passo avanti e siamo tornati competitivi. Dopo prove libere un po’ complicate, sono riuscito a trovare una buona confidenza con la vettura“, ha aggiunto Russell.

In vista della Sprint Race, resta però l’incognita della partenza: “Abbiamo fatto progressi, ma non mi aspetto che voleremo in gara. Vedremo cosa accadrà domani“, ha concluso il pilota della Mercedes.