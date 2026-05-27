Nuova imperdibile puntata di Ginnasticomania con ospite Alba Petisco, una delle grandi protagoniste della ginnastica artistica internazionale. La campionessa spagnola, argento nell’all around agli Campionati Europei di Ginnastica Artistica, si racconta in un’intervista esclusiva tra carriera, emozioni e obiettivi futuri.

Nel corso della puntata Alba Petisco ripercorre il suo straordinario cammino che l’ha portata a conquistare per ben due volte il pass olimpico con la Nazionale femminile di ginnastica artistica della Spagna, partecipando alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi. Da due stagioni la ginnasta spagnola gareggia anche nel campionato italiano di Serie A con la Ginnastica Riccione Academy, diventando una delle atlete più amate dal pubblico italiano.

Spazio anche al recente Trofeo Internazionale di Jesolo, dove Alba ha brillato con la nazionale spagnola. Proprio a Jesolo Chiara Sani ha incontrato la ginnasta iberica per scoprire il suo lato più autentico, le motivazioni che la spingono a migliorarsi continuamente e i sogni che guarda ancora verso le prossime Olimpiadi.

🤸 Una puntata intensa e coinvolgente con una delle stelle della ginnastica europea.

#AlbaPetisco #GinnasticaArtistica #Ginnasticomania #Gymnastics #Europei2025 #Jesolo #Olimpiadi