Filippo Ganna torna al ciclismo su pista! L’annuncio di Marco Villa: “Farà i Mondiali”

Le ultime apparizioni di Filippo Ganna su pista risalgono al 2024, quando conquistò la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024, a tre anni di distanza dal trionfo conseguito ai Giochi di Tokyo 2020. Nella stessa stagione prese parte anche alla tappa di Nations Cup in quel di Adelaide (Australia), terminata sempre in terza piazza insieme ai compagni di squadra.

Il fuoriclasse piemontese vanta un palmares da urlo quando si parla di Velodromi al coperto, tra cui spiccano il mitico Record dell’Ora (56,792 km nel 2022), sei titoli iridati nell’inseguimento individuale tra il 2016 e il 2023, svariati risultati con il quartetto (a cominciare dai due allori a cinque cerchi e dall’affermazione ai Mondiali 2021). Già primatista mondiale dell’inseguimento individuale (3:59.636 il 14 ottobre 2022), Filippo Ganna ha abbandonato provvisoriamente la pista nell’ultimo anno e mezzo, preferendo concentrarsi nell’attività su strada con la maglia della INEOS.

I risultati sono stati brillanti: tre vittorie nel 2025 (sempre a cronometro: una tappa al Giro d’Italia, una frazione alla Vuelta di Spagna, Campionati Nazionali) e quattro sigilli nel 2026 (la cronometro odierna della Corsa Rosa, le prove contro al tempo della Volta Algarve e della Tirreno-Adriatico, la sempre prestigiosa Dwars door Vlaanderen). Da non dimenticare il secondo posto alla Milano-Sanremo 2025 e le due sfortunate partecipazioni alla Parigi-Roubaix.

All’orizzonte, però, ci sarà l’atteso ritorno su pista per Filippo Ganna. A parlarne è stato il DT Marco Villa ai microfoni della Rai: “In azzurro lo rivedremo sicuramente ai Mondiali (su strada, n.d.r.): ci punterà molto, dopo il Tour de France avrà due mesi per preparare i Mondiali a crono. Ritornerà anche ai Mondiali su pista. Il percorso degli Europei, invece, non lo ritengo adatto“. I Mondiali su pista si disputeranno a Shanghai (Cina) dal 14 al 18 ottobre e rappresenteranno una tappa importante verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove il 29enne punterà a essere grande protagonista.