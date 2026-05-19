Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Viareggio-Massa: orari, percorso, tv. Cronometro lunga e piatta, Ganna favorito

Prima ed unica prova contro il tempo di quest’edizione della Corsa Rosa. In scena al Giro d’Italia 2026, dopo il giorno di riposo, la decima tappa: la cronometro individuale da Viareggio a Marina di Massa. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.15

PERCORSO

I corridori si cimentano con un percorso totalmente pianeggiante che rappresenta il terreno ideale per gli specialisti della disciplina. La cronometro è quasi interamente rettilinea con due inversioni a U. Si parte a Viareggio, direzione Sud, attraverso la pineta lungo Viale di Tigli. Prima inversione a U a Marina di Torre del Lago per percorrere a ritroso la strada dell’andata fino a Viareggio dove si entra nel lungomare in direzione Nord. I ciclisti, lungo la costiera, arrivano fino a Marina di Massa dove si svolta verso l’interno per raggiungere la seconda svolta a U in località Rinchiostra. La corsa, quindi, raggiunge nuovamente il lungomare, ne percorre circa 800 m per poi svoltare nuovamente verso l’interno e catapultarsi verso l’arrivo. I chilometri finali si presentano rettilinei, con solo due curve. Ad un chilometro dall’arrivo la curva verso destra che immette nel lungomare e a 150 metri quella che inizia il rettilineo finale su asfalto.

FAVORITI

L’attesa è tutta per Filippo Ganna. Il campione italiano della Netcompany INEOS è una spanna sopra tutti gli altri corridori: salvo cataclismi, dovrebbe andarsi a prendere il successo di tappa in una cronometro completamente piatta. A sfidarlo il belga Alec Segaert (Bahrain – Victorious) e il francese Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United). Grande sfida in chiave classifica generale, con possibili distacchi molto ampi: Jonas Vingegaard è il più atteso assieme a Thymen Arensman, gli altri possono perdere dal minuto in su, a partire dalla Maglia Rosa Eulalio passando per Felix Gall e Giulio Pellizzari.

PROGRAMMA

Martedì 19 maggio – Decima tappa Viareggio-Marina di Massa (42 km, cronometro individuale)

Orario di partenza primo corridore: 13.15

Orario di arrivo ultimo corridore: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA DECIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13:15; Rai 2 dalle 14:05

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport