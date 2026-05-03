Su che canale vedere la F1 stasera in tv, GP Miami 2026: orario gara, differita in chiaro su TV8

La giornata del Gran Premio di Miami 2026, quarto appuntamento del Mondiale F1, inizia con un importante aggiornamento. A causa delle condizioni meteo critiche, gli organizzatori hanno scelto infatti di anticipare la gara alle ore 19.00, evitando la possibile pioggia. Dopo la Sprint Race di ieri, ci aspetta quindi un GP spettacolare e molto equilibrato, senza un reale favorito.

Nelle edizioni precedenti del Gran Premio americano, chi è partito dalla pole position non ha mai vinto. Spera di invertire questa tendenza Andrea Kimi Antonelli, ieri autore di un giro sensazionale in Q3. L’italiano, per la terza volta consecutiva in pole, va a caccia di un successo importante anche in chiave Mondiale. Il bolognese, in primis, dovrà vedersela con un osso duro.

Max Verstappen ha infatti sfruttato tutti gli aggiornamenti sulla sua Red Bull ed è ritornato nelle posizioni che contano. L’olandese avrà quindi ancora più motivazione per dimostrare, dopo le voci passate, di essere ancora uno dei migliori piloti in griglia. Dietro di lui partirà la Ferrari di Charles Leclerc, seguita dalla McLaren di Lando Norris.

Dove vedere in tv il GP Miami 2026? La gara sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). TV8 trasmetterà invece in differita la gara. Lo streaming sarà visibile su Sky Go, NOW Tv, Tv8.it (differita). OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale integrale del GP per non perdere neanche un aggiornamento.

PROGRAMMA GP MIAMI 2026

Domenica 3 maggio

Ore 19.00 – Gara

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GP DI MIAMI 2026

Diretta tv: Differita in chiaro su TV8 alle 23.25. Per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv, Tv8.it (differita)

Diretta Live testuale: OA Sport