Feltre-Alleghe, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

Venerdì 29 maggio si disputerà la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 151 km da Feltre ad Alleghe. Si entra nell’ultimo fine settimana della Corsa Rosa, spazio a una delle giornate più temute e attese in assoluto: 5.000 metri di dislivello, altimetria da brividi caratterizzata esclusivamente da salite e discese, arrivo in quota. Il terreno ideale per ribaltare la classifica e stravolgere l’intera graduatoria.

Dopo 46 chilometri relativamente tranquilli, si scaleranno senza respiro il Passo Duran (12,1 km all’8,2% di pendenza media), il Coi (5,8 km al 9,7%), la Forcella Staulanza (6,3 km al 6,7%), il Passo Giau (Cima Coppi con i suoi 2.233 metri s.l.m, 9,9 km al 9,3%), il Passo Falzarego (10,1 km al 5,6%) e poi la discesa prima di affrontare gli ultimi cinque chilometri al 9,6% verso il traguardo. La diciannovesima tappa del Giro d’Italia si snoda interamente in Veneto, nella provincia di Belluno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la Fai della Paganella-Pieve di Soligo, diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO FELTRE-ALLEGHE, TAPPA GIRO D’ITALIA 2026

Venerdì 29 maggio

Ore 12.45 Partenza

Ore 16.55-17.30 (circa) Arrivo

FELTRE-ALLEGHE, GIRO D’ITALIA 2026: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI BELLUNO: Feltre, Villabruna, Cesiomaggiore, San Gregorio nelle Alpi, San Zenon, Sospirolo, Vopez, Mas, La Stanga, Agordo, La Valle Agordina, Passo Duran, Chiesa, Dont, Ruterbol, Coi, Mareson, Palafavera, Forcella Staulanza, Santa Fosca, Selva di Cadore, Passo Giau, Pocol, Passo Falzarego, Cernadoi, Caprile, Alleghe, Piani di Pezzè.

PROGRAMMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.