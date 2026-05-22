Kimi Antonelli: “Contento nonostante il giro non perfetto, gli aggiornamenti funzionano”

Si sono appena concluse le Sprint Qualifying valide per il Gran Premio del Canada 2026, sesto appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Montreal, al termine dei tre round, la pole position per gara corta è stata conquistata dalla Mercedes di George Russell. Il britannico fa segnare il crono di 1:12.965, unico a scendere sotto l’1’13”, ed inizia al meglio un weekend fondamentale per la rincorsa al suo compagno di squadra.

La scuderia tedesca piazza in seconda posizione l’attuale leader del campionato Andrea Kimi Antonelli. L’italiano trova il miglior giro alla fine e paga solo 68 millesimi dal britannico. Sarà dunque domani nuovamente battaglia per la vittoria tra le due Mercedes. Completa la top 3 Lando Norris, con un ritardo di 315 millesimi dalla migliore prestazione.

Ai microfoni di Sky Sport, Antonelli ha così commentato la sua qualifica: “Ho fatto un errore nel primo settore. Ho deciso di fare il primo giro con le soft però la gomma non era pronta, era fredda. Nel secondo giro non ho sfruttato il grip nel primo settore. Comunque non sono lontano, considerando il giro che ho fatto sono contento”.

Sulla partenza di domani ha poi chiosato: “Nella prova libera le partenze sono state migliori, bisogna capitalizzare domani. Credo che le modifiche sono state positive. Il pacchetto di aggiornamenti è ancora da comprendere, soprattutto il bilanciamenti. Però sta funzionando, non vedo l’ora di correre domani”.