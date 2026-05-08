Etinosa Oliha combatterà per il Mondiale dei pesi medi! Arriva la grande chance, un irlandese all’orizzonte

Etinosa Oliha avrà la possibilità di combattere per il Mondiale IBF dei pesi medi: un italiano salirà sul ring per andare a caccia di una delle quattro cinture iridate di riferimento (le altre sono messe in palio dalle sigle WBA, WBO, WBC) in una delle categorie di peggior prestigio e più iconiche del pugilato. L’imbattuto piemontese (ventidue vittorie in altrettanti incontri disputati, di cui dieci prima del limite) affronterà l’irlandese Aaron McKenna (anch’egli forte di un ruolino immacolato, 20-0).

La cintura è vacante dopo che il kazako Janibek Alimkanuky è risultato positivo a un controllo antidoping e così la IBF ha ufficializzato che la corona verrà messa in palio nel confronto tra il nostro El Chapo e il ribattezzato Silencer, che in occasione della sua ultima uscita aveva regolato ai punti il temibile Liam Smith sul ring del Tottenham Hotspur Stadium. Saranno il numero 2 e il numero 4 del ranking a fronteggiarsi a viso aperto (il n.1 non è assegnato e il n.3 Shakiel Thompson è stato mandato al tappeto da Brad Pauls, dunque non potrà ambire a questa chance).

Etinosa Oliha si era dovuto fermare la scorsa estate a causa di un problema alla retina, ma il 12 settembre 2025 era riuscito a rimettersi in gioco e si era imposto per KO tecnico contro Ivan Njegac in quel di Berlino. Il 27enne ha tutte le carte in regola per vincere, dopo essere già stato sul trono della IBO ed essersi impossessato del titolo internazionale IBF, ma dovrà stare molto attento a un avversario ostico e che sembra essere in rampa di lancio.

Ai due contendenti è stato dato un mese di tempo per accordarsi sull’organizzazione, altrimenti si passerà a un’asta. Da definire data e luogo dell’incontro, che si dovrebbe svolgere nella seconda parte di questa annata agonistica.