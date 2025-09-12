Boxe: Etinosa Oliha torna sul ring e vince a Berlino su Ivan Njegac

Ritorno sul ring con vittoria per Etinosa Oliha. Il peso medio classe 1998 astigiano è stato inserito nel sottoclou di una lunga e importante riunione organizzata da AGON Sports a Berlino, con ben tre titoli (due WBA e uno tedesco) in palio. Di fronte a lui il croato Ivan Njegac.

La vittoria è arrivata per KOT. Non è stato necessario a Oliha arrivare alle sei riprese sulle quali era tarato questo combattimento: è bastato giungere a metà, al terzo round, per avere ragione di Njegac tra gli applausi dell’accorrente pubblico della Uber East Music Hall.

Il luogo nel quale si sta tuttora svolgendo la riunione è stato aperto nel 2018, contiene fino a 4500 persone e ha uso prevalente, appunto, come sala concerti. Vi hanno cantato artisti come Gloria Gaynor, Hozier, Olivia Rodrigo, Bastille, Slash e Beth Hart. E, per un curioso scherzo del destino, domani ci sarà un altro italiano ad esibirsi proprio vicino alla riva del fiume Sprea: Damiano David.

Ritornando al pugilato in quanto tale, per Oliha si è trattato di un test di livello importante, anche perché i suoi obiettivi sono ben altri. C’è una semifinale mondiale IBF da cercare di mettere nel mirino, e proprio nella fase in cui stanno arrivando i potenziali anni migliori della sua carriera.