Boxe, Etinosa Oliha non autorizzato a combattere: problema fisico, rinviato il sogno mondiale

Etinosa Oliha dovrà rinviare i suoi sogni di combattere per la conquista del titolo mondiale IBF dei pesi medi. Nella notte tra il 19 e il 20 luglio il pugile italiano avrebbe dovuto affrontare lo statunitense Austin Williams nella “semifinale iridata” (il vincitore avrebbe meritato il diritto di fronteggiare il kazako Janibek Alimkhanuly, attuale detentore delle cinture IBF e WBO), ma purtroppo il piemontese non ha superato le visite mediche di controllo e non potrà salire sul ring di Frisco (USA).

Al 27enne è stata riscontrata una lesione alla retina dell’occhio sinistro, non ha ricevuto l’autorizzazione a combattere e dovrà sottoporsi a un intervento d’urgenza. Il nostro portacolori, imbattuto con l’attivo 21 vittorie, sarà chiamato a sostenere un periodo di riabilitazione e dovrà dunque aspettare che l’incontro venga riprogrammato: al momento non ci sono delle tempistiche note, ma a questo punto tutto sembra rimandato all’autunno, sperando in un pronto recupero e che non ci siano lungaggini da parte degli organizzatori.

Il suo allenatore Davide Greguoldo ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport: “Eti ha un problema alla retina dell’occhio sinistro. Lo operano al laser direttamente negli Stati Uniti stamattina. Quindi non potrà combattere, il match salta e sarà riprogrammato. Nessuna avvisaglia della lesione. Siamo arrivati qua negli Stati Uniti a posto, Etinosa ha fatto anche un ottimo sparring in questi giorni: eravamo davvero ben preparati“.

Il tecnico ha proseguito: “Al primo controllo oculistico non l’hanno trovato. Al secondo quando gli hanno messo le gocce è uscita questa cosa. Il dottore ha detto che aveva già visto una lesione del genere in un altro combattimento, il pugile non ha voluto operarsi e ha perso l’occhio. Perciò non ha dato l’autorizzazione e si è preso la responsabilità di operare Eti. Ha detto che in un paio di settimane dovrebbe essere a posto e così abbiamo deciso di fare subito l’intervento“.