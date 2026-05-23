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Equitazione: Belgio profeta in patria! A Lier i padroni di casa vincono nella Nations Cup di Dressage
La terza tappa della FEI Nations Cup 2026 di dressage sorride al Belgio. A Lier, sul campo gara di casa, il team dell’Europa Centrale non sbaglia andando a prendersi una vittoria pesante pensando anche al prosieguo della stagione.
La squadra formata dai solidissimi Justin Verboomen (Zonik Plus – 80.391%), Larissa Pauluis (Flambeau – 73.522%) e Wim Verwimp (Jedai de Massa – 71.630%) ha totalizzato complessivamente uno score di 225.543% andando a precedere il resto delle squadre partecipanti.
A completare il podio, rispettivamente in seconda e terza piazza, la Gran Bretagna (213.391%, a 12.152 punti percentuali) e la Germania (211.804%, a 13.739 punti percentuali). Dal quarto al nono posto Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera, Svezia, Spagna ed Australia.
Prossimo appuntamento della Nations Cup 2026 di dressage in programma ad Hagen am Teutoburger Wald, in Germania, il prossimo 3 luglio, in una settimana equestre che vede piano piano avvicinarsi Piazza di Siena 2026 a Roma, manifestazione dedicata al salto ostacoli.