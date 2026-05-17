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Equitazione: la Germania non sbaglia in casa. E’ suo il completo d’apertura della Nations Cup
Il primo successo della stagione 2026 della Nations Cup di completo va alla Germania. La formazione teutonica sul campo gara amico di Marbach si è imposta dominando di fatto la tre-giorni fra dressage, cross country e salto ostacoli.
Il team che ha annoverato Michael Jung (fischerChipmunk FRH), Julia Krajweski (Tullabeg Platinum) e Libussa Lubbeke (Caramia FRH), a cui aggiungere Ben Lewuer (Zuccini MN – in questo momento scartato) ha completato la sua performance con 98.8 penalità totali.
Uno score che è bastato ampiamente per precedere sul podio il Belgio, secondo a 123.3, e la Svezia, terza a 130.8 penalità, in un quadro che ha visto Svizzera, Francia e Austria piazzarsi rispettivamente al quarto (145.0), quinto (179.3) e sesto posto (264.0).
Michael Jung inoltre si è aggiudicato anche la classifica individuale, a 77.55, precedendo la connazionale Julia Krajweski, seconda a 77.98, con la svedese Louise Romeike (Caspian 15) terza con lo score di 78.82.
Prossima tappa della Nations Cup di completo in programma a Bicton, in Gran Bretagna, dal 27 al 31 maggio.