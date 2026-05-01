Dove vedere in tv Italia-Australia, Mondiali curling misto 2026: orario semifinale, programma, streaming

L’Italia supera in rimonta il Giappone e ora si prepara per la sfida contro l’Australia, valevole come semifinale dei Mondiali di curling misto 2026 in corso di svolgimento a Ginevra (Svizzera). Gli azzurri, quindi, tornano di nuovo tra le prime quattro squadre del mondo. Stefania Constantini e Amos Mosaner, la coppia d’oro del curling azzurro, sarà di nuovo in scena alle ore 19.00 per conquistare l’accesso alla finale che assegnerà il titolo.

Come arriva l’Italia a questo appuntamento? Oggettivamente sulle ali dell’entusiasmo. Il sofferto successo contro il fortissimo Giappone ha regalato una pagina di storia per il curling azzurro. Un successo per 7-6 all’extra end che ha ribadito nuovamente come la nostra coppia sia formidabile sia a livello qualitativo che mentale. Nonostante la necessità di inseguire i nipponici non hanno mai staccato la concentrazione, hanno sempre creduto all’impresa e ci sono riusciti. Con pieno merito.

Ed ora…? Sul ghiaccio elvetico, come detto, sarà l’Australia la rivale di Constantini-Mosaner. La coppia formata da Tahli Gill e Dean Hewitt ha dominato il gruppo A, chiudendo al primo posto e guadagnandosi così l’accesso diretto alle semifinali. Si tratta di una squadra molto ordinata, abituata a giocare con aggressività ma anche con notevole disciplina tattica. La semifinale si presenta come una sfida ad altissima intensità. Gli azzurri arrivano da due battaglie vinte all’extra end e dovranno trasformare la fatica in energia positiva.

Come seguire l’evento in tv? La semifinale Italia-Australia non avrà copertura televisiva, ma sarà visibile solamente su The Curling Channel previo abbonamento. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale del match per non perdere nemmeno un secondo della sfida.

PROGRAMMA MONDIALI CURLING MISTO 2026

Venerdì primo maggio

Ore 19.00 Italia – Australia, semifinale del torneo di curling misto

PROGRAMMA ITALIA-AUSTRALIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: The Curling Channel a pagamento

Diretta testuale: OA Sport