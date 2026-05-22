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Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: spettacolare acuto di Bettiol a Verbania
La vigilia del tappone alpino si tinge d’azzurro. Un magistrale Alberto Bettiol, grazie ad un perentorio attacco nel finale di gara, si aggiudica la tredicesima tappa del Giro d’Italia, Alessandria-Verbania di 189 chilometri e regala all’Italia il terzo successo nell’edizione numero 109 della Corsa Rosa.
Il corridore della XDS Astana Team, squadra che centra il suo terzo successo, parte a pochi metri dalla cima della salita di Ungiasca, quando mancano tredici chilometri alla conclusione, supera il norvegese Andreas Leknessund della Uno-X Mobility a doppia velocità e s’invola verso il traguardo.
Lo scandinavo Andreas Leknessund, staccato di venticinque secondi, deve accontentarsi della seconda piazza, mentre il belga Jasper Stuyven della Soudal Quick-Step, chiude in terza posizione con un ritardo di 44”. Completano la Top 5 il danese Michael Valgren della EF Education – EasyPost e il britannico Mark Donovan della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team.
Da segnalare anche l’ottima ottava posizione conquistata da Francesco Busatto della Alpecin – Premier Tech e il dodicesimo posto di Mirco Maestri del Team Polti VisitMalta. Giornata di relativo riposo per il gruppo che, alla vigilia del tappone di domani, lascia ampio spazio all’azione dei fuggitivi e arriva al traguardo con un ritardo di oltre tredici minuti.