Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

CiclismoGiro d'ItaliaStrada

Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: spettacolare acuto di Bettiol a Verbania

Pubblicato

21 secondi fa

il

Per approfondire:
Alberto Bettiol
Alberto Bettiol / LaPresse

La vigilia del tappone alpino si tinge d’azzurro. Un magistrale Alberto Bettiol, grazie ad un perentorio attacco nel finale di gara, si aggiudica la tredicesima tappa del Giro d’Italia, Alessandria-Verbania di 189 chilometri e regala all’Italia il terzo successo nell’edizione numero 109 della Corsa Rosa.

Il corridore della XDS Astana Team, squadra che centra il suo terzo successo, parte a pochi metri dalla cima della salita di Ungiasca, quando mancano tredici chilometri alla conclusione, supera il norvegese Andreas Leknessund della Uno-X Mobility a doppia velocità e s’invola verso il traguardo.

Lo scandinavo Andreas Leknessund, staccato di venticinque secondi, deve accontentarsi della seconda piazza, mentre il belga Jasper Stuyven della Soudal Quick-Step, chiude in terza posizione con un ritardo di 44”. Completano la Top 5 il danese Michael Valgren della EF Education – EasyPost e il britannico Mark Donovan della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team.

Da segnalare anche l’ottima ottava posizione conquistata da Francesco Busatto della Alpecin – Premier Tech e il dodicesimo posto di Mirco Maestri del Team Polti VisitMalta. Giornata di relativo riposo per il gruppo che, alla vigilia del tappone di domani, lascia ampio spazio all’azione dei fuggitivi e arriva al traguardo con un ritardo di oltre tredici minuti.

ORDINE D’ARRIVO DODICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

1 Bettiol Alberto (XDS Astana Team) 3:51:33
2 Leknessund Andreas (Uno-X Mobility) +0:26
3 Stuyven Jasper (Soudal Quick-Step) +0:44
4 Valgren Michael (EF Education – EasyPost) s.t.
5 Donovan Mark (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
6 Kench Josh (Groupama – FDJ United) s.t.
7 Bjerg Mikkel (UAE Team Emirates – XRG) +1:33
8 Busatto Francesco (Alpecin – Premier Tech) +1:35
9 Hoelgaard Markus (Uno-X Mobility) s.t.
10 Sevilla Diego Pablo (Team Polti VisitMalta) s.t.
11 Warbasse Larry (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
12 Maestri Mirco (Team Polti VisitMalta) +1:48
13 Aerts Toon (Lotto Intermarché) s.t.
14 Huens Axel (Groupama – FDJ United) +3:45
15 Jacobs Johan (Groupama – FDJ United) +4:13
16 Caruso Damiano (Bahrain – Victorious) +13:06
17 Eulálio Afonso (Bahrain – Victorious) s.t.
18 Svestad-Bårdseng Embret (Netcompany INEOS) s.t.
19 Arensman Thymen (Netcompany INEOS) s.t.
20 Bernal Egan (Netcompany INEOS) s.t.
21 Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) s.t.
22 Piganzoli Davide (Team Visma | Lease a Bike) s.t.
23 Kuss Sepp (Team Visma | Lease a Bike) s.t.
24 Gall Felix (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
25 Mühlberger Gregor (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
26 Scotson Callum (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
27 Pellizzari Giulio (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
28 Staune-Mittet Johannes (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
29 Aleotti Giovanni (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
30 Hindley Jai (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
31 Zwiehoff Ben (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
32 de la Cruz David (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
33 O’Connor Ben (Team Jayco AlUla) s.t.
34 Hatherly Alan (Team Jayco AlUla) s.t.
35 Zukowsky Nickolas (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
36 Beloki Markel (EF Education – EasyPost) s.t.
37 Harper Chris (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
38 Arrieta Igor (UAE Team Emirates – XRG) s.t.
39 López Harold Martín (XDS Astana Team) s.t.
40 Rondel Mathys (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
41 Barta Will (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
42 Gee-West Derek (Lidl – Trek) s.t.
43 Hirt Jan (NSN Cycling Team) s.t.
44 Tsvetkov Nikita (Bardiani CSF 7 Saber) s.t.
45 Stork Florian (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
46 van der Lee Jardi Christiaan (EF Education – EasyPost) s.t.
47 Rochas Rémy (Groupama – FDJ United) s.t.
48 Kulset Johannes (Uno-X Mobility) s.t.
49 Storer Michael (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
50 Tonelli Alessandro (Team Polti VisitMalta) s.t.
51 Crescioli Ludovico (Team Polti VisitMalta) s.t.
52 Bouwman Koen (Team Jayco AlUla) s.t.
53 Zambanini Edoardo (Bahrain – Victorious) +14:42
54 Ganna Filippo (Netcompany INEOS) +16:50
55 Sobrero Matteo (Lidl – Trek) +16:52
56 Moscon Gianni (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
57 Livyns Arjen (XDS Astana Team) s.t.
58 Sheffield Magnus (Netcompany INEOS) +17:36
59 Dversnes Lavik Fredrik (Uno-X Mobility) s.t.
60 Turconi Filippo (Bardiani CSF 7 Saber) s.t.
61 Barthe Cyril (Groupama – FDJ United) s.t.
62 Rolland Brieuc (Groupama – FDJ United) s.t.
63 Naesen Oliver (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
64 Zana Filippo (Soudal Quick-Step) s.t.
65 Raccagni Noviero Andrea (Soudal Quick-Step) s.t.
66 Rutsch Jonas (Lotto Intermarché) +19:31
67 Bayer Tobias (Alpecin – Premier Tech) s.t.
68 Flynn Sean (Team Picnic PostNL) s.t.
69 Campenaerts Victor (Team Visma | Lease a Bike) s.t.
70 Segaert Alec (Bahrain – Victorious) s.t.
71 Ackermann Pascal (Team Jayco AlUla) s.t.
72 Paletti Luca (Bardiani CSF 7 Saber) s.t.
73 van Dijke Mick (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
74 Vlasov Aleksandr (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
75 Walscheid Max (Lidl – Trek) s.t.
76 Rubio Einer (Movistar Team) s.t.
77 Hamilton Chris (Team Picnic PostNL) s.t.
78 Juul-Jensen Christopher (Team Jayco AlUla) s.t.
79 Donaldson Robert (Team Jayco AlUla) s.t.
80 Shaw James (NSN Cycling Team) s.t.
81 Schultz Nick (EF Education – EasyPost) s.t.
82 Poels Wout (Unibet Rose Rockets) s.t.
83 Ulissi Diego (XDS Astana Team) s.t.
84 Scaroni Christian (XDS Astana Team) s.t.
85 Pesenti Thomas (Team Polti VisitMalta) s.t.
86 Milesi Lorenzo (Movistar Team) s.t.
87 Silva Guillermo Thomas (XDS Astana Team) s.t.
88 Pinarello Alessandro (NSN Cycling Team) s.t.
89 Garofoli Gianmarco (Soudal Quick-Step) s.t.
90 Christen Jan (UAE Team Emirates – XRG) s.t.
91 Rota Lorenzo (Lotto Intermarché) s.t.
92 Strong Corbin (NSN Cycling Team) s.t.
93 Ciccone Giulio (Lidl – Trek) s.t.
94 Smith Dion (NSN Cycling Team) s.t.
95 Geens Jonas (Alpecin – Premier Tech) s.t.
96 Morgado António (UAE Team Emirates – XRG) s.t.
97 García Cortina Iván (Movistar Team) s.t.
98 Lemmen Bart (Team Visma | Lease a Bike) s.t.
99 Oliveira Nelson (Movistar Team) s.t.
100 González David (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
101 Aular Orluis (Movistar Team) s.t.
102 Løland Sakarias Koller (Uno-X Mobility) s.t.
103 Gudmestad Tord (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
104 Ghebreigzabhier Amanuel (Lidl – Trek) s.t.
105 Turner Ben (Netcompany INEOS) +21:34
106 Haig Jack (Netcompany INEOS) s.t.
107 Froidevaux Robin (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
108 Cavagna Rémi (Groupama – FDJ United) +21:56
109 Lienhard Fabian (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
110 Zanoncello Enrico (Bardiani CSF 7 Saber) s.t.
111 Narváez Jhonatan (UAE Team Emirates – XRG) s.t.
112 Bais Mattia (Team Polti VisitMalta) s.t.
113 Cepeda Jefferson Alexander (EF Education – EasyPost) s.t.
114 Penhoët Paul (Groupama – FDJ United) s.t.
115 Plowright Jensen (Alpecin – Premier Tech) s.t.
116 Mullen Ryan (NSN Cycling Team) s.t.
117 Vernon Ethan (NSN Cycling Team) s.t.
118 Stannard Robert (Bahrain – Victorious) s.t.
119 Paasschens Mathijs (Bahrain – Victorious) s.t.
120 Rojas Vicente (Bardiani CSF 7 Saber) s.t.
121 Pedersen Rasmus Søjberg (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
122 Barguil Warren (Team Picnic PostNL) s.t.
123 Andresen Tobias Lund (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
124 Lonardi Giovanni (Team Polti VisitMalta) s.t.
125 Mifsud Andrea (Team Polti VisitMalta) s.t.
126 Vergallito Luca (Alpecin – Premier Tech) s.t.
127 López Juan Pedro (Movistar Team) s.t.
128 Mas Enric (Movistar Team) s.t.
129 Rex Tim (Team Visma | Lease a Bike) s.t.
130 Kubiš Lukáš (Unibet Rose Rockets) s.t.
131 Miholjević Fran (Bahrain – Victorious) s.t.
132 Price-Pejtersen Johan (Alpecin – Premier Tech) s.t.
133 Van den Bossche Fabio (Soudal Quick-Step) s.t.
134 Kielich Timo (Team Visma | Lease a Bike) s.t.
135 Bastiaens Ayco (Soudal Quick-Step) s.t.
136 Tarozzi Manuele (Bardiani CSF 7 Saber) s.t.
137 Groenewegen Dylan (Unibet Rose Rockets) s.t.
138 Reinders Elmar (Unibet Rose Rockets) s.t.
139 Marcellusi Martin (Bardiani CSF 7 Saber) s.t.
140 Magli Filippo (Bardiani CSF 7 Saber) s.t.
141 van Uden Casper (Team Picnic PostNL) s.t.
142 Naberman Tim (Team Picnic PostNL) s.t.
143 Mihkels Madis (EF Education – EasyPost) s.t.
144 Rafferty Darren (EF Education – EasyPost) s.t.
145 Kopecký Matyáš (Unibet Rose Rockets) s.t.
146 Swift Connor (Netcompany INEOS) s.t.
147 Denz Nico (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
148 Larsen Niklas (Unibet Rose Rockets) s.t.
149 Teutenberg Tim Torn (Lidl – Trek) s.t.
150 Mozzato Luca (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
151 Milan Jonathan (Lidl – Trek) s.t.
152 Magnier Paul (Soudal Quick-Step) s.t.
153 Van Gestel Dries (Soudal Quick-Step) s.t.
154 Malucelli Matteo (XDS Astana Team) s.t.
155 Consonni Simone (Lidl – Trek) s.t.
156 de Vries Hartthijs (Unibet Rose Rockets) s.t.
157 Kopecký Tomáš (Unibet Rose Rockets) s.t.
158 van den Broek Frank (Team Picnic PostNL) s.t.
159 Leemreize Gijs (Team Picnic PostNL) s.t.
160 Gualdi Simone (Lotto Intermarché) s.t.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità