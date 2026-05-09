Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Silva nuova maglia rosa, Bernal guadagna sugli altri big con gli abbuoni
Guillermo Thomas Silva ha fatto saltare il banco sul traguardo di Veliko Tarnovo, vincendo a sorpresa la seconda tappa del Giro d’Italia 2026 e regalando all’Uruguay una storica maglia rosa. Il corridore dell’XDS Astana si è imposto sulle strade della Bulgaria al termine di uno sprint a ranghi ridotti in cui non erano presenti dei velocisti puri dopo le schermaglie tra i big in salita.
Silva diventa anche il leader della graduatoria riservata ai giovani, mentre lo spagnolo Diego Pablo Sevilla ed il francese Paul Magnier conservano rispettivamente la maglia azzurra e la maglia ciclamino. In ottica maglia rosa si avvantaggia sugli altri uomini di classifica il colombiano Egan Bernal, grazie ai 6 secondi di abbuono ottenuti oggi al km Red Bull, mentre restano in perfetta parità Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari e tanti altri big. Fuori dai giochi ormai Adam Yates (UAE), che ha perso quasi 14 minuti in seguito ad una brutta caduta in discesa.
Di seguito tutte le classifiche aggiornate:
CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026
1 167 ▲166 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 20 9:00:23
2 107 ▲105 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 0:04
3 116 ▲113 Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ ,,
4 29 ▲25 Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 0:06
5 62 ▲57 Ciccone Giulio Lidl – Trek ,,
6 32 ▲26 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 0:10
7 25 ▲18 Kulset Johannes Uno-X Mobility ,,
8 49 ▲41 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché ,,
9 53 ▲44 Tjøtta Martin Uno-X Mobility ,,
10 60 ▲50 Rafferty Darren EF Education – EasyPost ,,
11 65 ▲54 Hirt Jan NSN Cycling Team ,,
12 80 ▲68 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
13 87 ▲74 Scaroni Christian XDS Astana Team ,,
14 75 ▲61 Caruso Damiano Bahrain – Victorious ,,
15 76 ▲61 Mas Enric Movistar Team ,,
16 77 ▲61 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike ,,
17 66 ▲49 O’Connor Ben Team Jayco AlUla ,,
18 74 ▲56 López Juan Pedro Movistar Team ,,
19 96 ▲77 Romo Javier Movistar Team ,,
20 95 ▲75 Rubio Einer Movistar Team ,,
21 82 ▲61 Zana Filippo Soudal Quick-Step ,,
22 99 ▲77 Engelhardt Felix Team Jayco AlUla ,,
23 109 ▲86 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team ,,
24 100 ▲76 Beloki Markel EF Education – EasyPost ,,
25 103 ▲78 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost ,,
26 120 ▲94 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team ,,
27 118 ▲91 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team ,,
28 137 ▲109 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike ,,
29 147 ▲118 Sobrero Matteo Lidl – Trek ,,
30 148 ▲118 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
31 136 ▲105 López Harold Martín XDS Astana Team ,,
32 141 ▲109 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
33 173 ▲140 Leknessund Andreas Uno-X Mobility ,,
34 166 ▲132 Kench Josh Groupama – FDJ United ,,
35 2 ▼33 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 6″ 1:05
36 27 ▼9 Aular Orluis Movistar Team 1:11
37 34 ▼3 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team ,,
38 58 ▲20 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta ,,
39 42 ▲3 Hatherly Alan Team Jayco AlUla ,,
40 55 ▲15 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta ,,
41 56 ▲15 Gee-West Derek Lidl – Trek ,,
42 61 ▲19 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step ,,
43 83 ▲40 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step ,,
44 90 ▲46 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility ,,
45 79 ▲34 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
46 91 ▲45 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta ,,
47 94 ▲47 Segaert Alec Bahrain – Victorious ,,
48 85 ▲37 Ulissi Diego XDS Astana Team ,,
49 101 ▲52 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike ,,
50 102 ▲52 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike ,,
51 112 ▲61 Sheffield Magnus Netcompany INEOS ,,
52 119 ▲67 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious ,,
53 134 ▲81 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG ,,
54 121 ▲67 Barta Will Tudor Pro Cycling Team ,,
55 133 ▲78 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
56 139 ▲83 Poels Wout Unibet Rose Rockets ,,
57 155 ▲98 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL ,,
58 146 ▲88 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team ,,
59 171 ▲112 Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech ,,
60 168 ▲108 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
61 70 ▲9 Kubiš Lukáš Unibet Rose Rockets 1:38
62 1 ▼61 Magnier Paul Soudal Quick-Step 10″ 2:05
63 3 ▼60 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 6″ 2:09
64 7 ▼57 Milan Jonathan Lidl – Trek 2:15
65 21 ▼44 Turner Ben Netcompany INEOS ,,
66 43 ▼23 Tsvetkov Nikita Bardiani CSF 7 Saber ,,
67 51 ▼16 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber ,,
68 46 ▼22 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious ,,
69 63 ▼6 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
70 52 ▼18 Rota Lorenzo Lotto Intermarché ,,
71 48 ▼23 Gualdi Simone Lotto Intermarché ,,
72 50 ▼22 Bouwman Koen Team Jayco AlUla ,,
73 69 ▼4 Oliveira Nelson Movistar Team ,,
74 86 ▲12 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
75 84 ▲9 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta ,,
76 106 ▲30 Schultz Nick NSN Cycling Team ,,
77 97 ▲20 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
78 122 ▲44 Strong Corbin NSN Cycling Team ,,
79 117 ▲38 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team ,,
80 115 ▲35 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United ,,
81 126 ▲45 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team ,,
82 125 ▲43 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team ,,
83 153 ▲70 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike ,,
84 176 ▲92 Bayer Tobias Alpecin – Premier Tech ,,
85 163 ▲78 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets ,,
86 22 ▼64 Rutsch Jonas Lotto Intermarché 4:27
87 108 ▲21 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber ,,
88 123 ▲35 Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber ,,
89 160 ▲71 Barguil Warren Team Picnic PostNL ,,
90 72 ▼18 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team 5:13
91 8 ▼83 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 5:36
92 40 ▼52 Aerts Toon Lotto Intermarché ,,
93 68 ▼25 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG ,,
94 98 ▲4 Valgren Michael EF Education – EasyPost ,,
95 114 ▲19 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
96 129 ▲33 Barthe Cyril Groupama – FDJ United ,,
97 138 ▲41 Milesi Lorenzo Movistar Team ,,
98 142 ▲44 Huens Axel Groupama – FDJ United ,,
99 140 ▲41 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
100 154 ▲54 Haig Jack Netcompany INEOS ,,
101 172 ▲71 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek ,,
102 182 ▲80 Christen Fabio Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
103 26 ▼77 García Cortina Iván Movistar Team 6:55
104 4 ▼100 Vernon Ethan NSN Cycling Team 4″ 7:10
105 5 ▼100 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 4″ ,,
106 6 ▼100 Morgado António UAE Team Emirates – XRG 2″ 7:12
107 113 ▲6 Swift Connor Netcompany INEOS 2″ ,,
108 17 ▼91 Stannard Robert Bahrain – Victorious 7:14
109 14 ▼95 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step ,,
110 13 ▼97 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step ,,
111 11 ▼100 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team ,,
112 10 ▼102 Ackermann Pascal Team Jayco AlUla ,,
113 16 ▼97 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber ,,
114 23 ▼91 Consonni Simone Lidl – Trek ,,
115 37 ▼78 Donaldson Robert Team Jayco AlUla ,,
116 30 ▼86 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta ,,
117 57 ▼60 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS ,,
118 73 ▼45 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team ,,
119 67 ▼52 Ganna Filippo Netcompany INEOS ,,
120 93 ▼27 Miholjević Fran Bahrain – Victorious ,,
121 64 ▼57 Bax Sjoerd Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
122 89 ▼33 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility ,,
123 92 ▼31 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike ,,
124 110 ▼14 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step ,,
125 105 ▼20 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step ,,
126 124 ▼2 Livyns Arjen XDS Astana Team ,,
127 131 ▲4 Jacobs Johan Groupama – FDJ United ,,
128 127 ▼1 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla ,,
129 149 ▲20 Kopecký Matyáš Unibet Rose Rockets ,,
130 143 ▲13 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets ,,
131 135 ▲4 Bettiol Alberto XDS Astana Team ,,
132 162 ▲30 Kopecký Tomáš Unibet Rose Rockets ,,
133 161 ▲28 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
134 174 ▲40 Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech ,,
135 175 ▲40 Vergallito Luca Alpecin – Premier Tech ,,
136 169 ▲33 Ballerini Davide XDS Astana Team ,,
137 28 ▼109 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 9:11
138 88 ▼50 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team ,,
139 111 ▼28 Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek ,,
140 132 ▼8 Penhoët Paul Groupama – FDJ United ,,
141 156 ▲15 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious ,,
142 159 ▲17 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team ,,
143 179 ▲36 de Jong Timo Team Picnic PostNL ,,
144 181 ▲37 Price-Pejtersen Johan Alpecin – Premier Tech ,,
145 18 ▼127 Zanoncello Enrico Bardiani CSF 7 Saber 9:24
146 44 ▼102 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber ,,
147 9 ▼138 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 9:27
148 71 ▼77 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets ,,
149 165 ▲16 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team ,,
150 177 ▲27 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets ,,
151 24 ▼127 De Lie Arnaud Lotto Intermarché 11:43
152 128 ▼24 Malucelli Matteo XDS Astana Team ,,
153 157 ▲4 Menten Milan Lotto Intermarché ,,
154 164 ▲10 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility ,,
155 170 ▲15 Planckaert Edward Alpecin – Premier Tech ,,
156 183 ▲27 Blikra Erlend Uno-X Mobility ,,
157 20 ▼137 van Uden Casper Team Picnic PostNL 13:56
158 12 ▼146 Walscheid Max Lidl – Trek ,,
159 36 ▼123 Mullen Ryan NSN Cycling Team ,,
160 39 ▼121 Naberman Tim Team Picnic PostNL ,,
161 33 ▼128 Yates Adam UAE Team Emirates – XRG ,,
162 38 ▼124 Bais Mattia Team Polti VisitMalta ,,
163 41 ▼122 Shaw James EF Education – EasyPost ,,
164 47 ▼117 Geens Jonas Alpecin – Premier Tech ,,
165 59 ▼106 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United ,,
166 104 ▼62 van den Broek Frank Team Picnic PostNL ,,
167 130 ▼37 Rochas Rémy Groupama – FDJ United ,,
168 150 ▼18 Flynn Sean Team Picnic PostNL ,,
169 152 ▼17 Hamilton Chris Team Picnic PostNL ,,
170 145 ▼25 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike ,,
171 144 ▼27 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike ,,
172 151 ▼21 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost ,,
173 158 ▼15 Giddings Joshua Lotto Intermarché ,,
174 180 ▲6 Groves Kaden Alpecin – Premier Tech ,,
175 78 ▼97 Battistella Samuele EF Education – EasyPost 16:56
176 31 ▼145 Vendrame Andrea Team Jayco AlUla 17:40
177 35 ▼142 Stewart Jake NSN Cycling Team ,,
178 81 ▼97 Smith Dion NSN Cycling Team ,,
CLASSIFICA A PUNTI GIRO D’ITALIA 2026
1 Paul Magnier Soudal Quick-Step 55
2 Tobias Lund Andresen Decathlon CMA CGM Team 35
3 Jonathan Milan Lidl-Trek 26
4 Guillermo Silva XDS Astana Team 25
5 Ethan Vernon NSN Cycling Team 25
6 Diego Pablo Sevilla Team Polti VisitMalta 20
7 Florian Stork Tudor Pro Cycling Team 18
8 Madis Mihkels EF Education – EasyPost 14
9 Manuele Tarozzi Bardiani CSF 7 Saber 12
10 Giulio Ciccone Lidl-Trek 12
11 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta 12
12 Pascal Ackermann Team Jayco AlUla 10
13 Maximilian Walscheid Lidl-Trek 9
14 Christian Scaroni XDS Astana Team 8
15 Tord Gudmestad Decathlon CMA CGM Team 8
16 Mirco Maestri Team Polti VisitMalta 8
17 Giulio Pellizzari Red Bull – BORA – hansgrohe 6
18 Dries Van Gestel Soudal Quick-Step 6
19 Matteo Sobrero Lidl-Trek 5
20 Jasper Stuyven Soudal Quick-Step 5
21 Andreas Leknessund Uno-X Mobility 4
22 Marc Soler UAE Team Emirates XRG 4
23 Jan Christen UAE Team Emirates XRG 3
24 Filippo Magli Bardiani CSF 7 Saber 3
25 Kaden Groves Alpecin-Premier Tech 3
26 Martin Tjøtta Uno-X Mobility 2
27 Robert Stannard Bahrain Victorious 2
28 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team 1
29 Enrico Zanoncello Bardiani CSF 7 Saber 1
CLASSIFICA GPM GIRO D’ITALIA 2026
1 Diego Pablo Sevilla Team Polti VisitMalta 24
2 Mirco Maestri Team Polti VisitMalta 8
3 Manuele Tarozzi Bardiani CSF 7 Saber 4
4 Ryan Mullen NSN Cycling Team 2
5 Tim Rex Team Visma | Lease a Bike 2
6 Ben Zwiehoff Red Bull – BORA – hansgrohe 1
7 Fran Miholjević Bahrain – Victorious 1
8 Ayco Bastiaens Soudal Quick-Step 1
9 Hartthijs de Vries Unibet Rose Rockets 1
CLASSIFICA GIOVANI GIRO D’ITALIA 2026
1 Guillermo Thomas Silva XDS Astana Team 9:00:23
2 Jan Christen UAE Team Emirates – XRG +0:10
3 Johannes Kulset Uno-X Mobility +0:10
4 Martin Tjøtta Uno-X Mobility +0:10
5 Lennert Van Eetvelt Lotto Intermarché +0:10
6 Darren Rafferty EF Education – EasyPost +0:10
7 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team +0:10
8 Markel Beloki EF Education – EasyPost +0:10
9 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike +0:10
10 Giulio Pellizzari Red Bull – BORA – hansgrohe +0:10
11 Josh Kench Groupama – FDJ United +0:10
12 Tobias Lund Andresen Decathlon CMA CGM Team +1:05
13 Alessandro Pinarello NSN Cycling Team +1:11
14 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta +1:11
15 Gianmarco Garofoli Soudal Quick-Step +1:11
16 Andrea Raccagni Noviero Soudal Quick-Step +1:11
17 Sakarias Koller Løland Uno-X Mobility +1:11
18 Alec Segaert Bahrain – Victorious +1:11
19 Magnus Sheffield Netcompany INEOS +1:11
20 Afonso Eulálio Bahrain – Victorious +1:11
21 Igor Arrieta UAE Team Emirates – XRG +1:11
22 Francesco Busatto Alpecin – Premier Tech +1:11
23 Paul Magnier Soudal Quick-Step +2:05
24 Nikita Tsvetkov Bardiani CSF 7 Saber +2:15
25 Luca Paletti Bardiani CSF 7 Saber +2:15
26 Edoardo Zambanini Bahrain – Victorious +2:15
27 Simone Gualdi Lotto Intermarché +2:15
28 Brieuc Rolland Groupama – FDJ United +2:15
29 Johannes Staune-Mittet Decathlon CMA CGM Team +2:15
30 Vicente Rojas Bardiani CSF 7 Saber +4:27