Canottaggio
Canottaggio, a Siviglia si chiude la prima tappa di Coppa del Mondo
Si chiude a Siviglia, in Spagna, la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canottaggio, alla quale non ha preso parte l’Italia: nella giornata odierna si sono disputate tutte le Finali A delle specialità olimpiche: di seguito tutti gli equipaggi saliti sul podio.
Nel due senza femminile si impone la Cechia in 7:10.26, davanti alla Francia, seconda in 7:10.94, ed al Cile, terzo in 7:12.64, mentre nel due senza maschile la spunta la Nuova Zelanda, che vince in 6:26.86, andando a precedere Romania 1, alla piazza d’onore in 6:29.46, e la Lituania, sul gradino più basso del podio in 6:32.00. Nel doppio femminile successo di Romania 1 in 7:01.05, che precede Paesi Bassi 1, in seconda posizione in 7:03.40, ed Irlanda 1, in terza piazza in 7:04.49, mentre nel doppio maschile successo di Paesi Bassi 1, vittoriosi in 6:17.47, davanti al Belgio, secondo in 6:18.82, ed alla Serbia, terza in 6:20.27.
Nel quattro senza femminile vincono i Paesi Bassi in 6:34.92, andando a precedere l’Australia, alla piazza d’onore in 6:35.45, ed alla Nuova Zelanda, sul gradino più basso del podio in 6:43.24, mentre nel quattro senza maschile affermazione della Gran Bretagna, vittoriosa in 5:54.46, davanti alla Francia, seconda in 5:59.68, ed ai Paesi Bassi, terzi in 5:59.92. Nel quattro di coppia femminile si impone la Germania in 6:30.15, che precede la Gran Bretagna, seconda in 6:30.58, e la Romania, terza in 6:31.15, mentre nel quattro di coppia maschile successo della Germania in 5:49.84, davanti ai Paesi Bassi, alla piazza d’onore in 5:50.00, ed alla Croazia, sul gradino più basso del podio in 5:52.20.
Nel singolo femminile vince la britannica Lauren Henry in 7:25.70, davanti alla lituana Viktorija Senkute, seconda in 7:25.84, ed all’irlandese Fiona Murtagh, terza in 7:33.92, mentre nel singolo maschile si impone il tedesco Oliver Zeidler in 6:47.61, davanti all’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Yauheni Zalaty, secondo in
6:54.12, ed al belga Tristan Vandenbussche, terzo in 6:57.32. Nell’otto femminile successo dell’Australia in 6:08.35, che precede i Paesi Bassi, alla piazza d’onore in 6:09.76, e la Gran Bretagna, sul gradino più basso del podio in 6:10.25, infine nell’otto maschile affermazione dei Paesi Bassi, primi in 5:33.23, andando a precedere la Gran Bretagna, seconda in 5:34.69, e la Romania, terza in 5:35.50.