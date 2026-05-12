Calendario Coppa del Mondo sci di fondo 2026-2027: la bozza delle date e le gare che ospiterà l’Italia

La FIS, in occasione del ‘Commitee Spring Meeting’ andato in scena nei giorni scorsi a Portorose (in Slovenia), ha stilato la bozza del calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo 2026-2027. Questa versione provvisoria dovrà essere poi approvata definitivamente nel Congresso della Federazione Internazionale che si terrà a Belgrado tra il 10 e l’11 giugno.

Il circuito maggiore aprirà i battenti in Finlandia sulle nevi di Ruka l’ultimo weekend di novembre, ma le novità principali anche in chiave Italia riguardano il Tour de Ski. L’evento multi-stage approderà infatti per la prima volta a a Les Rousses (in Francia), che ospiterà le prime tre tappe prendendo il posto di Dobbiaco, posticipata a fine gennaio al di fuori del torneo.

Il Tour avrà come secondo appuntamento Oberstdorf, poi la chiusura sarà affidata come da tradizione alla Val di Fiemme con la consueta scalata del Cermis all’ultima giornata (10 gennaio). Il grande evento dell’inverno arriverà poi a cavallo tra febbraio e marzo con i Campionati Mondiali di Falun, in Svezia, mentre il circuito maggiore si esaurirà nel weekend 19-21 marzo a Ulricehamm.

BOZZA CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2026-2027

Ven. 27/11/26 – 10 km TC start interval Ruka (Fin)

Sab. 28/11/26 – Sprint TC maschile e femminile Ruka (Fin)

Dom. 29/11/26 – 20 km mass start TL Ruka (Fin)

Ven. 04/12/26 – 10 km interval start TC Trondheim (Nor)

Sab. 05/12/26 – Sprint TL Trondheim (Nor)

Dom. 06/12/26 – 20 km skiathlon Trondheim (Nor)

Ven. 11/12/26 – 5 km heat mass start TL Davos (Svi)

Sab. 12/12/26 – Sprint TL Davos (Svi)

Dom. 13/12/26 – Team sprint TL Davos (Svi)

Ven. 01/01/27 – Tour de Ski – Sprint TC Les Rousses (Fra)

Sab. 02/01/27 – Tour de Ski – 20 km mass start TC Les Rousses (Fra)

Dom. 03/01/27 – Tour de Ski – 15 km pursuit TL Les Rousses (Fra)

Mar. 05/01/27 – Tour de Ski – 15 km mass start TC Oberstdorf (Ger)

Mer. 06/01/27 – Tour de Ski – 5 km heat mass start TL Oberstdorf (Ger)

Ven. 08/01/27 – Tour de Ski – 15 km skiathlon Val di Fiemme (Ita)

Sab. 09/01/27 – Tour de Ski – Sprint TL Val di Fiemme (Ita)

Dom. 10/01/27 – Tour de Ski – 10 km mass start TL Val di Fiemme (Ita)

Ven. 22/01/27 – 4×5 km staffetta mista Engadin (Svi)

Sab. 23/01/27 – Sprint TL Engadin (Svi)

Dom. 24/01/27 – 20 km mass start TL Engadin (Svi)

Ven. 29/01/27 – 10 km interval TL Dobbiaco (Ita)

Sab. 30/01/27 – Sprint TL Dobbiaco (Ita)

Dom. 31/01/27 – 20 km mass start TC Dobbiaco (Ita)

Ven. 12/02/27 – Sprint TC Lahti (Fin)

Sab. 13/02/27 – 20 km skiathlon Lahti (Fin)

Dom. 14/02/27 – 10 km interval start TC Lahti (Fin)

dal 22/02/27 al 07/03/27 – Mondiali Falun (Sve)

Sab. 13/03/27 – 50 km mass start TC maschile Oslo (Nor)

Dom. 14/03/27 – 50 km mass start TC femminile Oslo (Nor)

Mar. 16/03/27 – Sprint TC Drammen (Nor)

Ven. 19/03/27 – 10 km interval start TL Ulricehamm (Sve)

Sab. 20/03/27 – Sprint TL Ulricehamm (Sve)

Dom. 21/03/27 – 20 km mass start TC Ulricehamm (Sve)