Calcio femminile, vittoria della Fiorentina e il Genoa retrocede. Pari tra Como e Napoli nel 21° turno di Serie A

Ha preso il via il 21° e penultimo turno del campionato di calcio femminile di Serie A. La Roma ha già conquistato lo scudetto, mentre l’Inter ha già staccato il pass per la prossima Champions League. Restavano però ancora da definire alcuni verdetti, uno dei quali è arrivato dalla sfida tra Genoa e Fiorentina, andata in scena allo Sciorba Stadium.

Le viola si sono imposte in rimonta per 3-2, ribaltando l’iniziale vantaggio delle padrone di casa, firmato dall’albanese Alma Hilaj al 9’. Il pareggio è arrivato al 27’ con la danese Sofie Bredgaard, mentre nella ripresa l’olandese Ilse Van Der Zanden ha completato il sorpasso al 56’.

Al 67’ la norvegese Iris Omarsdottir ha firmato il gol del tris, rendendo vano il tentativo di rimonta del Genoa, a segno soltanto all’89’ con la svedese Alica Sondengaard. Con questo risultato le rossoblù retrocedono in Serie B, mentre la Fiorentina resta aggrappata alla speranza di qualificarsi alla prossima Champions League.

Molto dipenderà dalla sfida di domani tra Juventus e Inter. Alla formazione allenata da Max Canzi basterà infatti un pareggio per centrare la qualificazione europea, grazie al vantaggio negli scontri diretti su Lazio, Napoli Women e Fiorentina. Le partenopee, dal canto loro, devono invece dire addio ai sogni europei dopo lo 0-0 maturato oggi contro il Como.