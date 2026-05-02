Joel Santos si inchina a Kelsall, per l’Italia sfuma l’Europeo dei pesi mosca

Joel Santos non è riuscito a coronare il sogno di laurearsi Campione d’Europa dei pesi mosca, cintura che in Italia manca da ben tredici anni (l’ultimo a riuscirci fu Andrea Sarritzu nel 2013). Il pugile toscano di origini dominicane ha perso contro il britannico Conner Kelsall con verdetto unanime (115-113, 116-112, 114-114) sul ring del Magna Centre di Rotherham (Gran Bretagna), al termine di un confronto rivelatosi molto combattuto ed equilibrato.

Il 34enne mancino allenato da Mirko Ricci si era presentato in trasferta con un ruolino immacolato da professionista (otto vittorie e due pareggi), desideroso di diventare il decimo azzurro a fregiarsi della corona continentale nella categoria fino a 50,8 kg (il trono era vacante). Il nostro portacolori, che si era meritato questa possibilità grazie all’EBU Silver conquistato lo scorso 19 luglio regolando Aramis Torres a Las Palmas, ha sofferto la verve e la buona caratura tecnica del padrone di casa, che si è fatto preferire di misura.

Il 27enne dello Yorkshire, che si è fatto apprezzare per la propria mobilità e per i colpi portati sulla corta distanza, gestisce un bar quando non è in palestra e stasera ha arricchito il proprio palmares, in cui figurano il sempre prestigioso titolo del Commonwealth e la corona inglese della categoria (record di quattordici vittorie in altrettanti incontri disputati). Santos è incappato nella prima battuta d’arresto della carriera e ora sarà chiamato a risalire la china per meritarsi un’altra chance in un prossimo futuro.