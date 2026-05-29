Sono state diramate nelle scorse ore le convocazioni delle due Nazionali italiane per quel che concerne le qualificazioni agli Europei di basket 3×3. Quest’anno, il 13 e 14 giugno, sarà a Kosice, in Slovacchia, che le due selezioni azzurre si contenderanno l’accesso alla rassegna continentale, da cui l’Italia maschile nel 2025 è uscita con il terzo posto, un risultato storico visto che non si era mai verificato. Va tenuto presente che, delle liste che andremo a ricapitolare, sono quattro i giocatori e le giocatrici che saranno poi ulteriormente selezionati.

Proprio dagli uomini partiamo per definire il primo blocco di convocati, in questo caso da Claudio Negri: Mirza Alibegovic (Udine, A), David Cournooh (Brescia, A), Amedeo Della Valle (Brescia, A), Alessio Donadoni (Roseto, A2), Raphael Gaspardo (Forlì, A2), Matteo Gherardini (San Severo, B), Tiagande Willis-Ale Tio (Ferrara, B), Mattia Udom (Vanoli Cremona, A). Chiaramente per Della Valle e Cournooh tutto dipende dal percorso che farà la Germani Brescia nella serie contro l’Olimpia Milano, che come termine ultimo ha proprio l’8 giugno, primo giorno (fino all’11) di raduno a Roma prima del trasferimento a Kosice. Nel caso in cui si renda necessario, sono pronti a disposizione Francesco Gravaghi (Chiusi, B), Giacomo Leardini (Rimini, A2), Ivan Mobio (San Severo (B), Tommaso Vecchiola (JuVi Cremona, A2).

Passiamo ora alle donne, che sono sotto la guida di Agostino Origlio. I nomi: Beatrice Caloro (Roseto, A1), Anastasia Conte (Derthona, A1), Gina Conti (Sesto San Giovanni, A1), Caterina Gilli (San Martino di Lupari, A1), Maria Miccoli (Campobasso, A1), Nancy N’Guessan (Costa Masnaga, A2), Cristina Osazuwa (Sesto San Giovanni, A1), Giorgia Palmieri (University of Tampa, NCAA). In caso di defezioni per qualsiasi ragione, sono pronte Ashley Egwoh (Sassari, A1) e Silvia Nativi (Cagliari, A2).

Non è stata ancora rilasciata l’esatta composizione dei gironi, e di conseguenza non si ha ancora un calendario. Si conoscono però le squadre impegnate. Al maschile, in particolare, con l’Italia vedremo Slovacchia, Svizzera, Polonia, Ungheria, Turchia, Croazia, Portogallo, Georgia e Finlandia. Al femminile, invece, le azzurre saranno accompagnate da Slovacchia, Ungheria, Turchia, Portogallo, Slovenia, Serbia, Croazia, Georgia, Finlandia. Due i posti a disposizione per qualificarsi alla rassegna europea di scena ad Anversa dall’11 al 13 settembre. Nota sull’Italia femminile: il quadro delle giocatrici non vale solo per le qualificazioni europee, ma anche per le tappe delle Women’s Series di Orleans (16-17 giugno) e Amsterdam (19-21 giugno).