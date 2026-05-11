La Nazionale italiana femminile di basket 3×3 si prepara all’appuntamento più importante della stagione: la FIBA 3×3 World Cup 2026, in programma a Varsavia (Polonia), presso Plac Defilad, dal 1° al 7 giugno. In vista del debutto iridato, la Federazione ha ufficializzato il gruppo delle convocate che dal 26 maggio si radunerà al Centro Preparazione Olimpica di Roma per l’ultima fase di lavoro prima della partenza.

Da quel gruppo verranno poi selezionate le quattro giocatrici definitive che rappresenteranno l’Italia al Mondiale. Il roster convocato dal commissario tecnico Agostino Origlio si fonda su un mix di esperienza, fisicità e versatilità, costruito attingendo a profili già rodati sia nel basket tradizionale sia nel circuito internazionale del 3×3.

Tra le convocate figurano Anastasia Conte (Autosped GC. Nuovo Scrivia), guardia dinamica e tra le realizzatrici più prolifiche della Serie A2, già protagonista anche nelle tappe delle Women’s Series; Gina Conti (Geas Basket Sesto San Giovanni), playmaker dotata di grande visione e gestione dei ritmi; Ashley Egwoh (Banco di Sardegna Sassari), presenza fisica sotto canestro con capacità di protezione dell’area; Caterina Gilli (Alama San Martino di Lupari), giocatrice completa e adattabile su più ruoli, efficace sia in difesa sia nel tiro da fuori; e Maria Miccoli (La Molisana Campobasso), elemento di maggiore esperienza del gruppo e punto di riferimento tecnico e caratteriale.

Completano il gruppo iniziale anche Beatrice Caloro, Silvia Nativi e Giorgia Palmieri, insieme alle riserve Sofia Frustaci e Beatrice Olajide, che resteranno a disposizione in caso di necessità nel corso della preparazione.

L’Italia è stata inserita nel Girone C e affronterà nella fase preliminare Cina, Germania, Lettonia e Filippine. Il calendario prevede il debutto il 1° giugno contro la Cina (ore 14:20), seguito dalla sfida alla Lettonia (ore 16:40). Il 3 giugno le azzurre affronteranno prima la Germania (ore 12:55) e poi le Filippine (ore 14:45). Il 5 giugno spazio ai play-in, mentre il 6 e il 7 giugno si disputeranno rispettivamente quarti di finale, semifinali e finali.

CONVOCATE DELL’ITALIA

Beatrice Caloro 2004 People Strategy Roseto

Anastasia Conte 2000 Autosped GC. Nuovo Scrivia

Gina Conti 1999 Geas Basket Sesto S. Giovanni

Ashley Egwoh 2002 Banco di Sardegna Sassari

Caterina Gilli 2002 Alama San Martino di Lupari

Maria Miccoli 1995 La Molisana Campobasso

Silvia Nativi 2002 Sardegna Marmi Cagliari

Giorgia Palmieri 2005 University Of Tampa

Riserve

Sofia Frustaci 2001 RMB Brescia

Beatrice Olajide 1998 Tecnoengineering Moncalieri