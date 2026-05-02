Arrampicata sportiva: Zelia Avezou sorprende tutte. Prima vittoria in Coppa del Mondo a Keqiao nel boulder

La stagione internazionale 2026 dell’arrampicata sportiva inizia con una sorpresa. A Keqiao, nel contest di boulder femminile valido per l’opening act della Coppa del Mondo, a vincere è stata la francese Zelia Avezou che ha battuto tutta la fortissima concorrenza presente sulle pareti cinesi.

La transalpina, al suo primo successo in CdM, si è imposta nella finalissima facendo segnare lo score di 84.8 nel testa a testa con la marziana slovena Janja Garnbret, che si è dovuta accontentare del secondo posto a 84.6, in un podio completato dall’australiana Oceania McKenzie, terza a 69.6.

Delusione per le altre finaliste: dalla statunitense Annie Sanders, quarta a 69.5, all’altra slovena Jennifer Buckley, ottava con 44.7, passando per l’altra francese Oriane Bertone (5a a 60.0) e la britannica Emma Edwards (59.8) e la nipponica Melody Sekikawa (59.7).

Nulla da fare per le italiane. Dopo aver superato il primo turno infatti Camilla Moroni, Francesca Matuella e Giorgia Tesio si sono rispettivamente sistemate in 15esima, 19esima e 23esima piazza non trovando l’accesso per la finale a 8.

Domani toccherà agli uomini. Coreani che dopo le qualifiche hanno fatto vedere di essere in gran forma: occhio a Jongwon Chon e Dohyun Lee.