Arrampicata sportiva: Matuella, Moroni e Tesio in semifinale nella Coppa del Mondo di Keqiao. Out gli uomini

La prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva si è ufficialmente aperta. Sulle pareti cinesi di Keqiao ad essere di scena sono gli specialisti del boulder che fra i blocchi asiatici hanno sostenuto la prima prova di qualificazione, quella che porta poi alle semifinali.

Boulder femminile

La fuoriclasse slovena Janja Garnbret fa capire di essere in grande forma andando a stampare un pesante score di 110.0: la balcanica è a caccia della 50esima affermazione nel circuito. Bene le azzurre: Francesca Matuella chiude in 15esima piazza (79.7), mentre Camilla Moroni si sistema nel gruppo delle 17esime (54.7), poco più indietro Giorgia Tesio (54.6). Tutte e tre avanzano alle semifinali, mentre Irina Daziano e Stella Giacani vengono eliminate al termine delle rispettive performance.

Boulder maschile

Nella run dominata dai coreani Jongwon Chon e Dohyun Lee, entrambi capaci di concludere con il punteggio di 124.9, i portacolori italiani Luca Boldrini e Matteo Reusa finiscono fuori da 24 che passano alle semifinali: per gli azzurri arrivano rispettivamente un 29esimo (79.1) e un 37esimo posto (69.5).

Domani si tornerà in gara: toccherà alle donne svolgere consecutivamente le semifinali e poi la finalissima, mentre gli uomini torneranno in scena domenica con il medesimo copione.