Arrampicata sportiva: Sorato Anraku piazza la prima vittoria della stagione nel boulder di Keqiao

La stagione 2026 dell’arrampicata sportiva maschile si apre nel segno di Sorato Anraku. Il giapponese infatti si è imposto nell’opening event della Coppa del Mondo: il boulder di Keqiao.

Sulle pareti cinesi, il nipponico è stato il più bravo di tutti risolvendo la finale con un’ultima scalata che ha sbaragliato la concorrenza: 84.4 il suo score, inarrivabile per gli altri qualificati al contest che assegnava la vittoria di tappa e gli altri posti sul podio.

In seconda e terza posizione invece si sono sistemati il coreano Dohyun lee, a 69.6, e il francese Mejdi Schalck, con il punteggio di 59.8.

Il rappresentante del Giappone, classe 2006, campione del mondo in carica e argento a Parigi 2024 (nella prova combinata con il lead): lancia quindi un messaggio a tutta la compagnia in vista della stagione.

La Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva tornerà la prossima settimana, sempre in Cina: a Wujiang dall’8 al 10 maggio saranno protagonisti gli specialisti e le specialiste del lead e dello speed.