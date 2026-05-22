Arrampicata sportiva, Moroni e Boldrini promossi nel boulder di Coppa del Mondo a Berna

A Berna (Svizzera) è incominciato il fine settimana riservato a una tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, specialità boulder (disciplina che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Venerdì dedicato alle qualificazioni, che hanno promosso i migliori ventiquattro atleti alle semifinali: le donne torneranno sulla parete elvetica nella giornata di sabato (con l’atto conclusivo in programma alle ore 18.00), mentre gli uomini si daranno battaglia domenica.

Luca Boldrini è riuscito a superare il taglio con la ventunesima posizione (69.1), in un turno preliminare dominato dal giapponese Rei Kawamata (109.1) davanti al francese Mejdi Schalck (109.5), al connazionale Sohta Amagas (108.9), al ceco Lukas Mokrolusky (108.5) e al fenomeno nipponico Sorato Anraku (108.2). Niccolò Antony Salvatore ha concluso in 45ma piazza (43.9), terminando così la propria avventura nella capitale svizzera.

Camilla Moroni si è meritata il pass per la semifinale con l’undicesimo posto (124.5) e ha tutte le carte in regola per essere tra le protagoniste che puntano a raggiungere un piazzamento di rilievo. La britannica Erin McNeice (124.8), la statunitense Annie Sanders (124.9) e la cinese Yuetong Zhang (124.8) sono state le migliori davanti alla nipponica Mao Nakamura (124.8) e alla francese Lily Abriat (124.6). Niente da fare per Francesca Matuella (31ma con 84.6), Leonira Hofer (51ma con 69.4), Giorgia Tesio (53ma con 69.7) e Irina Daziano (55ma con 69.4).