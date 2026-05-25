Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Madrid: boulder e speed in Spagna

Dopo la tappa di Coppa del Mondo tenutasi a Berna nell’ultimo fine settimana, la stagione dell’arrampicata sportiva non si ferma. Nel prossimo weekend altra tappa del massimo circuito internazionale, questa volta nei dintorni di Madrid, per la precisione ad Alcobendas.

Protagonisti gli specialisti del boulder e della speed: interpreti dei blocchi e velocisti della scalata in verticale animeranno quindi le pareti iberiche. Italia a caccia del primo podio stagionale, con tanta presenza in Spagna: 15 atleti in totale, 5 donne per il boulder e 10 azzurri (6 uomini e 4 donne) per lo speed.

Camilla Moroni, dopo il 10° posto in Svizzera, vuole l’accesso alla finale della specialità, in una spedizione che per la velocità punterà principalmente su Matteo Zurloni e Ludovico Fossali, cercando di capire se riuscirà poi a saltare fuori qualche mina vagante. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Boulder

Stella Giacani, Camilla Moroni, Francesca Matuella, Giorgia Tesio, Leonie Hofer

Speed

Matteo Zurloni, Ludovico Fossali, Gian Luca Zodda, Luca Robbiati, Alessandro Boulos, Francesco Ponzinibio, Beatrice Colli, Sara Strocchi, Giulia Randi, Agnese Fiorio