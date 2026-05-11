Andrea Pellegrino guadagna 29 posizioni nel ranking ATP! Balzo eccezionale all’alba dei 30 anni

L’avventura di Andrea Pellegrino a Roma continua. Il cammino favoloso del pugliese al Foro Italico ha un seguito, grazie all’affermazione contro il n.22 del mondo, Frances Tiafoe. Con lo score di 7-6 (8) 6-1, Pellegrino ha stupito tutti, sciorinando un tennis solido e di qualità al cospetto di un avversario molto più qualificato.

Un risultato incredibile che ha dei risvolti nell’attuale classifica mondiale per l’azzurro. Rispetto allo status di partenza, infatti, il tennista tricolore ha guadagnato 29 posizioni rispetto all’aggiornamento di lunedì 4 maggio. Il successo contro Tiafoe l’ha proiettato al n.126 ATP virtuale. Una top-100 che si avvicina, quindi, anche se ora il percorso si fa sempre più in salita.

Pellegrino, negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026, affronterà il vincente del match tra il n.1 del mondo, Jannik Sinner, e l’australiano Alexei Popyrin. Vi potrebbe essere, quindi, un derby all’orizzonte con Sinner e per il 29enne nostrano si tratterebbe di un’opportunità per mettersi in mostra al cospetto del migliore di tutti.

Non resta, quindi, che attendere gli eventi e capire cosa attende il classe ’97 del Bel Paese. Di sicuro, per lui, un’esperienza al Foro Italico da incorniciare. Di seguito tutte le proiezioni della sua classifica:

RANKING ANDREA PELLEGRINO ATP ROMA 2026

Ranking lunedì 4 maggio: 393 punti, 155° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 507 punti, 126° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 607 punti, 101° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 807 punti, 67° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1057 punti, 44° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1407 punti, 30° posto virtuale.