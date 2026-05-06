Nicolas Escudè sulla vittoria di Sinner a Madrid: “Non ha fatto nulla di eccezionale contro Zverev”

Jannik Sinner viene da due mesi straordinari. Le vittorie in serie a Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid hanno lasciato a bocca aperta addetti ai lavori e non. Tuttavia, pur non negando le qualità del pusterese nel battere in successione tutti i suoi avversari, c’è chi ritiene che da parte dei rivali ci sia stata troppa debolezza dal punto di vista mentale.

A questo proposito, l’ex tennista francese Nicolas Escudè si è soffermato sull’analisi della finale del torneo alla Caja Magica, conclusa col punteggio di 6-1 6-2 in appena 57′ di gioco da Jannik contro il tedesco Alexander Zverev (n.3 del mondo).

Ai microfoni di We Love Tennis, il transalpino ha dichiarato: “Sinner è un colosso, non ci sono più dubbi su questo. Ha vinto 5 Masters 1000 di fila e non dimentichiamo le Atp Finals che ha dominato senza perdere un set. E’ un tennista impressionante anche se questa finale è stata piuttosto deludente“, la sua sottolineatura.

“Non abbiamo imparato nulla di nuovo in questa partita su Jannik, è stato un match dove non ha fatto nulla di eccezionale, non è mai stato in difficoltà ed ha fatto il minimo indispensabile. Più che altro è stato Zverev non all’altezza di questa finale“, ha concluso.