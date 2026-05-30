Nuovo appuntamento con Bike Today, con Gian Luca Giardini presentiamo la ventesima e ultima tappa di montagna del Giro d’Italia 2026, con arrivo a Piancavallo. Una giornata che ha scritto la storia di questa Corsa Rosa.

Jonas Vingegaard si conferma il padrone indiscusso del Giro 2026: il danese della Visma | Lease a Bike vince la sua quinta frazione, dimostrando un dominio assoluto in salita senza avere rivali. Domani a Roma riceverà il Trofeo Senza Fine, festeggiando il suo terzo Grande Giro vinto in carriera, dopo Tour de France e Vuelta a España.

Nell’ultima scalata si è visto lo scontro diretto tra i big. Vingegaard ha lanciato il suo scatto decisivo e nessuno ha potuto rispondere: Felix Gall è stato il più vicino, primo degli umani. In casa Italia Piganzoli non riesce a prendersi la Maglia Bianca di Eulalio, mentre sono protagonisti il giovane Ludovico Crescioli e l’anziano Damiano Caruso.

Domani passerella a Roma e si spera in Milan per la volata.

#GirodItalia2026 #Vingegaard #Piancavallo #BikeToday #GianLucaGiardini #Giro2026 #Ciclismo #Cycling #MagliaRosa #Roma #TrofeoSenzaFine #Visma #FelixGall #Piganzoli #CorsaRosa