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24h Nürburgring, oggi la lotta per la pole, domani la gara alle 15.00
Appuntamento questo fine settimana da non perdere con la 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. 160 auto sono pronte per sfidarsi nell’Inferno Verde, una competizione che come accaduto anche negli ultimi anni sarà valida anche per l‘Intercontinental GT Challenge.
Nello schieramento sarà presente come noto anche Max Verstappen. L’olandese disputerà la prima 24h reale della propria carriera, il pluricampione del mondo della massima formula guiderà la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Winward Racing con Lucas Auer, Jules Gounon e Daniel Juncadella.
Oggi alle 13.35 la lotta per la pole position con i migliori sette equipaggi che si distingueranno tra la Top Qualy 1 e 2. Le auto citate sfideranno le cinque vetture già qualificate in base ai risultati ottenuti durante le prove del NLS di quest’anno: la Ferrari 296 GT3 EVO n. 45 REALIZE KONDO RACING with Rinaldi, l’Audi R8 LMS GT3 EVO II n. 16 Scherer Sport PHX, la Mercedes AMG GT3 EVO n. 47 KCMG, la BMW M4 GT3 EVO n. 1 ROWE Racing e la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 n. 84 Red Bull ABT.
Domani invece, sabato 16 maggio, la 24h del Ring che scatterà alle 15.00. Oltre 400.000 persone sono attese lungo i 25km dell’iconico tracciato tedesco, l’evento potrà essere seguito in diretta su Sky Sport F1, sul canale YouTube di Sky Sport (con il commento in italiano di Ivan Nesta-Marco Nesi).
PROGRAMMA 24H NURBURGRING 2026
Venerdì 15 maggio
Top Qualy 1 &2 – ore 10.10
Top Qualy 3 (lotta per la pole) – ore 13.35
Sabato 16 maggio
Gara – ore 15.00
24H NURBURGRING 2026 IN TV
Diretta tv: Sky Sport F1 (canale 207)
Diretta streaming: SkyGO, NOW, canale YouTube ‘Sky Sport Italia’, canale YouTube ’24h Nurburgring’, canale YouTube ‘GT World’