WTA Rouen 2026, Cocciaretto eliminata e fuori anche Baptiste. Ai quarti Cirstea e Maria

Si sono delineati i quarti di finale del WTA 250 di Rouen. Purtroppo tra le migliori otto sulla terra rossa francese non ci sarà Elisabetta Cocciaretto, uscita sconfitta dal match contro l’ucraina Veronika Podrez con il punteggio di 7-6 4-6 6-4 dopo due ore e quaranta minuti di gioco. La numero 209 continua così il suo sorprendente torneo ed affronterà ora la britannica Katie Boulter.

Non ha faticato troppo la rumena Sorana Cirstea, testa di serie numero due, che ha usufruito del ritiro della cinese Wang Xinyu nel corso del primo set, quando il punteggio vedeva Cirstea in vantaggio per 5-3. Nei quarti la rumena se la vedrà con l’ungherese Anna Bondar, che ha superato l’ucraina Oleksandra Oliynykova in tre set per 6-0 4-6 6-0.

Esce di scena l’americana Hailey Baptiste, numero quattro del seeding, che è stata sconfitta dalla bielorussa Iryna Shymanovich in tre set con il punteggio di 6-3 5-7 6-3 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Shymanovich affronterà ora la tedesca Tatjana Maria, che ha battuto abbastanza agevolmente la ceca Dominika Salkova per 6-3 6-2.

RISULTATI WTA ROUEN 2026 (16 APRILE)

Maria (Ger) b. Salkova (Cze) 6-3 6-2

Shymanovich (Blr) b. Baptiste (Usa) 6-3 5-7 6-3

Podrez (Ukr) b. Cocciaretto (Ita) 7-6 4-6 6-4

Cirstea (Rou) b. Wang (Chn) 5-3 ret.

Bondar (Hun) b. Oliynykova (Ukr) 6-0 4-6 6-0