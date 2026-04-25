Vuelta Asturias 2026, il messicano Cadena vince la terza tappa. Secondo Filippo Baroncini

Colpo a sorpresa del messicano Edgar Cadena nella terza tappa della Vuelta Asturias 2026 con arrivo a Vegadeo. Il portacolori del Team Storck-MRW Bau ha conquistato una splendida affermazione in solitaria, centrando così la terza vittoria della propria carriera tra i professionisti dopo i due successi ottenuti ai Campionati Nazionali. Sul podio ci sale anche Filippo Baroncini, che ha concluso al secondo posto, vincendo la volata del gruppo alle spalle del messicano.

La frazione si era animata fin dalle prime battute con una fuga composta da diversi attaccanti. Sull’ultima salita, posta a circa 27 chilometri dal traguardo, Cadena ha sferrato l’attacco decisivo, uscendo dal gruppo e andando a raggiungere uno alla volta i vari fuggitivi. Dietro al messicano non c’è mai stato accordo e il corridore del Team Storck-MRW Bau ha così anche preso un minuto di vantaggio.

Negli ultimi chilometri il gruppo ha tentato una reazione tardiva, ma il messicano ha saputo amministrare il margine, tagliando il traguardo con 26 secondi di vantaggio sul plotone. Alle sue spalle Filippo Baroncini (UAE Team Emirates – XRG) ha vinto la volata per i piazzamenti sul podio, battendo il tedesco Jermaine Zemke (REMBE | rad-net).

Per quanto riguarda la classifica generale, non si registrano cambiamenti al vertice. Il colombiano Nairo Quintana resta saldamente in maglia di leader con 30 secondi di vantaggio sullo spagnolo Adrià Pericas (UAE Team Emirates – XRG), mentre al terzo posto c’è Samuel Fernandez (Caja Rural – Seguros RGA).