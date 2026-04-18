Volley, le qualificate dell’Italia alle Coppe Europee 2026-2027. Tre pass per la Champions League

Perugia e Civitanova giocheranno la Champions League 2026-2027 di volley maschile. La compagine umbra e la formazione marchigiana avranno il diritto di prendere parte alla prossima edizione della massima competizione europea dopo aver raggiunto la finale scudetto. I criteri di ammissione al torneo previsti dalla Superlega sono i seguenti, nell’ordine: vincitrice scudetto, finalista perdente, miglior classificata in regular season tra le semifinaliste.

I Block Devils e la Lube si contenderanno il tricolore nella serie che inizierà mercoledì 6 maggio, dopo aver chiuso la stagione regolare rispettivamente al primo e al sesto posto. Entrambe le società sono riuscite così a meritarsi l’ammissione alla prossima Champions League e a confermare la partecipazione dell’ultima stagione (i rossoneri disputeranno anche l’imminente Final Four della competizione continentale), indipendentemente dall’esito dell’atto conclusivo (al meglio delle cinque partite) che assegnerà il titolo.

L’Italia sarà rappresentata anche da una terza squadra, ovvero Verona. Gli scaligeri si sono meritati la loro prima apparizione ai massimi livelli in quanto miglior semifinalista: il secondo posto in regular season sopravanza la quinta piazza di Piacenza. Gli emiliani si dovranno così accontentare della CEV Cup (la seconda competizione per importanza), a cui tra l’altro potrebbero partecipare da Campioni in carica (hanno battuto il Luneburg per 3-0 nella finale d’andata).

Resta da assegnare il tagliando per la Challenge Cup: a determinare la partecipante alla terza manifestazione europea sarà la vincitrice dei playoff dedicati (a cui hanno preso parte le squadre rimaste fuori dalle semifinali scudetto): Trento-Monza e Modena-Milano sono le semifinali al meglio delle tre partite.



QUALIFICATE ITALIA COPPE EUROPEE VOLLEY 2026-2027

Champions League: Perugia e Civitanova (finaliste scudetto), Verona (meglio piazzata in regular season tra le semifinaliste).

CEV Cup: Piacenza (seconda piazzata in regular season tra le semifinaliste).

Challenge Cup: vincitrice playoff dedicati (Trento-Monza e Modena-Milano sono le semifinali).