VIDEO Marc Marquez: cade a Jerez, taglia la pista nella ghiaia per rientrare ai box e vince

Marc Marquez è caduto quando mancavano quattro giri al termine della Sprint Race del GP di Spagna, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Jerez de la Frontera. Il centauro della Ducati ufficiale si trovava al secondo posto, dopo che pochi istanti prima aveva subito il sorpasso da parte del fratello Alex. In quel frangente la pioggia si è intensificata, il padrone di casa ha perso l’anteriore ed è scivolato mentre stava percorrendo l’ultima curva, quella che immette sul rettilineo principale.

Il pluri Campione del Mondo è riuscito a mantenere le mani sul manubrio ed è rimasto su un tratto di asfalto, rimontando prontamente in sella. Proprio in questo momento si è materializzato un episodio che ha fatto parecchio discutere: Marc Marquez ha lasciato sfilare tutto il gruppo, è tornato in pista proprio dove iniziava il rettilineo, si è spostato sulla sinistra ed è uscito dal tracciato, andando sull’erba. Grazie a questa manovra, che ha generato molteplici perplessità e discussioni, è riuscito a prendere la pit-lane e si è così potuto dirigere verso il proprio box.

Marc Marquez è stato così tra i primi a cambiare la propria moto e a poter utilizzare un mezzo in assetto da bagnato, con le gomme rain. In sostanza lo spagnolo non è entrato in pit-lane dalla corsia di ingresso interna, ovvero quella che si trova in pista, proprio prima dell’ultima curva. In questo caso il centauro è entrato dall’esterno, ipotesi non presente nel regolamento e nei fatti non normata, dunque non penalizzabile.

Il centauro è rientrato in pista alle spalle del compagno di squadra Francesco Bagnaia, mentre tutti gli altri si fermavano nella tornata successiva. Ha superato il piemontese e si è involato verso la vittoria, conquistando così il successo nella Sprint Race nonostante una caduta. Il Campione del Mondo in carica non verrà sanzionato per quel taglio di pista, come puntualizzato dai commissari: “Ha compiuto la manovra in massima sicurezza e nel rispetto del regolamento, dunque non ci saranno investigazioni“.