Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: Marc Marquez vince con una caduta! Bagnaia sul podio, Bezzecchi amaro

Oggi si è disputata la Sprint Race del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto in terra iberica e le emozioni non sono mancate nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa dalle qualifiche odierne, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri.

Marc Marquez ha dominato la prima parte di gara, ma quando hanno fatto capolino le prime gocce di pioggia è stato avvicinato dal fratello Alex Marquez ha subito il sorpasso e a cinque giri dal termine è caduto, scivolato via sull’asfalto in una curva verso sinistra quando si trovava in quinta posizione. In quel frangente il fuoriclasse spagnolo si trovava in scia ad Alex Marquez, che pochi istanti dopo è caduto mentre si trovava al comando e così è stato Fabio Di Giannantonio a balzare davanti a tutti.

L’acquazzone si è intensificato e così i centauri si sono fermati per cambiare la moto, con gomme e assetto da bagnato, quando mancavano tre tornate alla conclusione. Nel caos è caduto anche Marco Bezzecchi, che si è presentato all’appuntamento da leader del Mondiale e che è comunque riuscito a rimanere al comando della classifica generale, mentre è stato Marc Marquez a vincere la Sprint Race del GP di Spagna 2026.

Sì, il pilota della Ducati ufficiale ha vinto nonostante lo scivolone. Dopo la caduta è infatti riuscito a rimontare in sella, si è recato ai box (ma ha tagliato la pista in maniera discutibile), ha montato le rain ed è stato più scaltro dell’intera concorrenza: è rientrato in pista dietro al compagno di squadra Francesco Bagnaia, lo ha superato con una grande manovra all’interno ed è riuscito a involarsi verso il trionfo. Secondo posto per Bagnaia, mentre sul terzo gradino del podio è salito Franco Morbidelli (Ducati VR46).

Quarta piazza per Brad Binder (KTM), che nel corso dell’ultimo giro ha superato Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). A seguire Raul Fernandez (sesto con la Aprilia Trackhouse), Fabio Quartararo (settimo con la Yamaha), Johann Zarco (ottavo con la Honda) e Luca Marini (nono con la Honda). Ritirati Bezzecchi, Martin e Alex Marquez. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP SPAGNA MOTOGP 2026

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Franco Morbidelli (Ducati)

4. Brad Binder (KTM)

5. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

6. Raul Fernandez (Aprilia)

7. Fabio Quartararo (Yamaha)

8. Johann Zarco (Honda)

9. Luca Marini (Honda)

10. Alex Rins (Yamaha)

11. Enea Bastianini (KTM)

12. Pedro Acosta (KTM)

13. Augusto Fernandez (Yamaha)

14. Diogo Moreira (Honda)

15. Ai Ogura (Aprilia)

16. Jack Miller (Yamaha)

17. Fermin Alddeguer (Ducati)

Rit. Joan Mir (Honda)

Rit. Marco Bezzecchi (Aprilia)

Rit. Alex Marquez (Ducati)

Rit. Lorenzo Savadori (Aprilia)

Rit. Toprak Razgatlioglu (Yamha)

Rit. Jorge Martin (Aprilia)

CLASSIFICA SPRINT RACE GP SPAGNA MOTOGP 2026

1 12 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 21’25.651 148.6

2 9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 21’28.701 148.2 3.050

3 7 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 21’33.144 147.7 7.493

4 6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 21’34.403 147.6 8.752

5 5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 21’34.888 147.5 9.237

6 4 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 21’37.609 147.2 11.958

7 3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 21’39.176 147.0 13.525

8 2 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 21’40.173 146.9 14.522

9 1 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 21’41.420 146.8 15.769

10 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 21’41.472 146.8 15.821

11 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 21’41.841 146.7 16.190

12 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 21’43.636 146.5 17.985

13 47 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 21’45.428 146.3 19.777

14 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 21’47.234 146.1 21.583

15 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 21’56.730 145.1 31.079

16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 22’10.337 143.6 44.686

17 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 22’24.407 142.1 58.756

Non classificati

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 15’55.093 150.0 3 laps

72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 15’57.723 149.6 3 laps

73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 13’19.333 159.3 4 laps

32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 11’43.922 158.3 5 laps

7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 11’44.381 158.2 5 laps

89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’42.726 155.0 11 laps