Marc Marquez vince una folle Sprint a Jerez nonostante una caduta! Terzo ritiro per Bezzecchi

Marc Marquez emerge dal caos e vince sotto il diluvio la Sprint del Gran Premio di Spagna 2026, in occasione della quarta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse catalano della Ducati si è imposto nella gara breve del sabato a Jerez de la Frontera nonostante una scivolata proprio nel momento in cui la pioggia stava aumentando d’intensità, aggiudicandosi la seconda Sprint Race dell’anno dopo quella di Goiania.

Il nove volte campione iridato, partito dalla pole position, ha deciso di cambiare moto passando così alle gomme rain subito dopo essere caduto (tagliando la pista per imboccare in extremis la corsia box), mentre tutti gli altri protagonisti del gruppo di testa hanno proseguito per almeno un altro giro perdendo troppo tempo o nel peggiore dei casi finendo per terra (come Alex Marquez, in quella fase leader della corsa) con gomme slick su asfalto ormai bagnato.

Marc si è ritrovato così in maniera rocambolesca (e per certi versi fortunosa) al secondo posto, effettuando nelle battute conclusive il sorpasso decisivo sul compagno di squadra Francesco Bagnaia e arrivando per primo alla bandiera a scacchi davanti all’incredulo pubblico spagnolo. Tripletta Ducati completata da Pecco (bravo nel timing del cambio moto e solido nel non commettere errori in condizioni estreme) e da Franco Morbidelli, terzo con la GP25 del team VR46.

Quarto posto con tanti rimpianti per il sudafricano della KTM Brad Binder, autore di una caduta con gomme rain quando sembrava ormai lanciato verso la vittoria, precedendo sul traguardo Di Giannantonio. Disastro Aprilia, con Jorge Martin fuori dai giochi già al secondo giro per un problema tecnico e Marco Bezzecchi scivolato nel finale sotto la pioggia dopo una pessima partenza che lo aveva visto precipitare addirittura fuori dalla top15.

Al termine della Sprint di Jerez, Bezzecchi conserva la leadership del Mondiale con un vantaggio di 4 punti su Martin, 21 su Acosta, 24 su Marc Marquez, 26 su Di Giannantonio, 37 su Fernandez, 44 su Ogura, 47 su Bagnaia, 53 su Alex Marquez e 57 su Marini.

CLASSIFICA SPRINT GP SPAGNA MOTOGP 2026

1 Marc Marquez (Ducati)

2 Francesco Bagnaia (Ducati) – +3.050

3 Franco Morbidelli (Ducati) – +7.493

4 Brad Binder (KTM) – +8.752

5 Fabio Di Giannantonio (Ducati) – +9.237

6 Raul Fernandez (Aprilia) – +11.958

7 Fabio Quartararo (Yamaha) – +13.525

8 Johann Zarco (Honda) – +14.522

9 Luca Marini (Honda) – +15.769

10 Alex Rins (Yamaha) – +15.821

11 Enea Bastianini (KTM) – +16.190

12 Pedro Acosta (KTM) – +17.985

13 Augusto Fernandez (Yamaha) – +19.777

14 Diogo Moreira (Honda) – +21.583

15 Ai Ogura (Aprilia) – +31.079

16 Jack Miller (Yamaha) – +44.686

17 Fermin Aldeguer (Ducati) – +57.701