Basket femminile: Giappone 2030, Tokyo capitale della palla a spicchi mondiale

Il grande basket torna a parlare giapponese: la FIBA ha assegnato al Giappone l’organizzazione dei Mondiali femminili 2030, con Tokyo pronta a trasformarsi nel cuore pulsante della pallacanestro globale dal 26 novembre all’8 dicembre 2030. La decisione è arrivata al termine della riunione del Central Board a Berlino, premiando una candidatura solida e ambiziosa, capace di coniugare tradizione e innovazione.

Per il movimento nipponico si tratta di un appuntamento dal valore simbolico enorme. L’edizione 2030 coinciderà infatti con il centenario della Japan Basketball Association, un traguardo che aggiunge peso e significato a un evento già di per sé storico: sarà la prima volta che il Paese ospiterà un Mondiale femminile, dopo aver già accolto quello maschile nel 2006 e alcune gare dell’edizione 2023 a Okinawa.

Tokyo si prepara dunque a offrire uno spettacolo all’altezza della sua reputazione internazionale. Dopo il successo organizzativo delle Olimpiadi del 2020, il Giappone si conferma una delle destinazioni più affidabili e affascinanti per eventi globali, forte di infrastrutture moderne e di una cultura sportiva sempre più radicata anche nel basket femminile, in costante crescita negli ultimi anni.

La scelta della FIBA premia anche il recente percorso della nazionale, capace di conquistare una storica medaglia d’argento proprio ai Giochi di casa. Un segnale chiaro: il Giappone non sarà soltanto teatro dell’evento, ma anche protagonista. E nel 2030, tra innovazione, passione e identità, promette di lasciare un segno profondo nella storia del basket mondiale.