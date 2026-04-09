Un’edizione durissima, segnata dal vento e dal freddo, ma anche da prestazioni straordinarie.

La 50 km del Conero 2026 ha incoronato nuovi campioni italiani e scritto una pagina importante dell’ultradistanza azzurra, con un record nazionale che alza ancora il livello.

Tra ritiri eccellenti, sfide al limite e arrivi mozzafiato, riviviamo insieme una gara che è stata molto più di una competizione: un vero test di resistenza, testa e cuore.

🏃‍♂️ Run2U Special – Ultra del Conero 2026 | 50 KM Campionati Italiani

L’Ultra del Conero 2026 si conferma uno degli eventi più completi e spettacolari del panorama nazionale dell’endurance, con ben quattro distanze in programma: 10 km, 30 km, 50 km (Campionati Italiani) e 100 km.

🎯 Focus su questa puntata: la 50 KM, gara tecnica e altamente competitiva, disputata su percorso omologato FIDAL tra i panorami mozzafiato del Conero.

💨 Condizioni meteo difficili, vento freddo e gestione del ritmo decisiva hanno reso questa edizione particolarmente selettiva, con diversi ritiri eccellenti.

🏆 CLASSIFICA UOMINI 50 KM

🥇 Alessio Terrasi – 2:55:50

🥈 Dario Ferrante – 2:56:54

🥉 Giacomo Ambrosini – 3:10:41

4️⃣ Federico Ganassi – 3:11:47

5️⃣ Andrea Aragno – 3:18:11

👉 Terrasi conquista il titolo di Campione Italiano 50 km 2026

👟 CLASSIFICA DONNE 50 KM

🥇 Federica Moroni – 3:24:01 🇮🇹 Record Italiano

🥈 Sara Ceccolini – 3:24:24

🥉 Sarah Giomi – 3:26:39

4️⃣ Alessandra Carlo – 3:29:06

5️⃣ Giovanna Ungania – 3:36:13

🔥 Federica Moroni firma una prestazione straordinaria, stabilendo il nuovo record italiano sulla distanza e confermando la crescita dell’ultradistanza femminile in Italia.

🎥 Nel video:

✔️ Partenza 50 km

✔️ Highlights gara

✔️ Arrivi top 5 uomini e donne

✔️ Interviste ai protagonisti

✔️ Ritiri e difficoltà della gara

✔️ Premiazioni ufficiali

🌐 Info evento:

👉 www.grottiniteam.it

👍 Iscriviti al canale Run2U per altri contenuti su running, trail e ultradistanze!

#UltraDelConero #Run2U #Ultramaratona #50km #RunningItalia

#CampionatiItaliani #Ultrarunning #TrailRunningItalia

#FedericaMoroni #AlessioTerrasi #Endurance #grottiniteam #ultradelconero

#Maratona #RunningMotivation #AtleticaLeggera #paolobravi #monicacasiraghi

#Conero #GaraRunning #Ultradistance