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Un’edizione durissima, segnata dal vento e dal freddo, ma anche da prestazioni straordinarie.
La 50 km del Conero 2026 ha incoronato nuovi campioni italiani e scritto una pagina importante dell’ultradistanza azzurra, con un record nazionale che alza ancora il livello.
Tra ritiri eccellenti, sfide al limite e arrivi mozzafiato, riviviamo insieme una gara che è stata molto più di una competizione: un vero test di resistenza, testa e cuore.
🏃♂️ Run2U Special – Ultra del Conero 2026 | 50 KM Campionati Italiani
L’Ultra del Conero 2026 si conferma uno degli eventi più completi e spettacolari del panorama nazionale dell’endurance, con ben quattro distanze in programma: 10 km, 30 km, 50 km (Campionati Italiani) e 100 km.
🎯 Focus su questa puntata: la 50 KM, gara tecnica e altamente competitiva, disputata su percorso omologato FIDAL tra i panorami mozzafiato del Conero.
💨 Condizioni meteo difficili, vento freddo e gestione del ritmo decisiva hanno reso questa edizione particolarmente selettiva, con diversi ritiri eccellenti.
🏆 CLASSIFICA UOMINI 50 KM
🥇 Alessio Terrasi – 2:55:50
🥈 Dario Ferrante – 2:56:54
🥉 Giacomo Ambrosini – 3:10:41
4️⃣ Federico Ganassi – 3:11:47
5️⃣ Andrea Aragno – 3:18:11
👉 Terrasi conquista il titolo di Campione Italiano 50 km 2026
👟 CLASSIFICA DONNE 50 KM
🥇 Federica Moroni – 3:24:01 🇮🇹 Record Italiano
🥈 Sara Ceccolini – 3:24:24
🥉 Sarah Giomi – 3:26:39
4️⃣ Alessandra Carlo – 3:29:06
5️⃣ Giovanna Ungania – 3:36:13
🔥 Federica Moroni firma una prestazione straordinaria, stabilendo il nuovo record italiano sulla distanza e confermando la crescita dell’ultradistanza femminile in Italia.
🎥 Nel video:
✔️ Partenza 50 km
✔️ Highlights gara
✔️ Arrivi top 5 uomini e donne
✔️ Interviste ai protagonisti
✔️ Ritiri e difficoltà della gara
✔️ Premiazioni ufficiali
🌐 Info evento:
👉 www.grottiniteam.it
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