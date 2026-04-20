Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Innsbruck-Innsbruck: orari, tv, percorso, favoriti. Possibile sprint ristretto

Si apre oggi con una frazione in terra austriaca il Tour of the Alps 2026. Partenza ed arrivo in quel di Innsbruck con addirittura la possibilità di una volata, rara per l’ex Giro del Trentino. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa con percorso, favoriti e programma.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 11.55

PERCORSO

Si parte con una frazione non troppo impegnativa che si concluderà sullo stesso arrivo che nel 2018 ospitò i Mondiali. Dopo una prima parte pianeggiante si entrerà in un primo circuito di 24 chilometri, caratterizzato dalla salita di Mieminger Plateau, che dovrà essere affrontato per due volte. Al termine del secondo giro si tornerà verso Innsbruck per raggiungere un secondo anello di circa 18 chilometri, anch’esso da ripetere due volte. Questo circuito comprenderà lo strappo di Götzens (4 km al 7%), oltre a un breve segmento in salita verso Axams.

FAVORITI

Ovviamente in startlist mancano i velocisti puri. Spazio a Tom Pidcock che a sorpresa ha annunciato di prendere il via della corsa: in caso di arrivo in una volata ristretta il britannico della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team è sicuramente il favoritissimo. Occhio a Tommaso Dati (Team UKYO) che di recente allo sprint ha vinto una tappa alla Settimana Coppi e Bartali. Cosa sceglierà di fare la Red Bull – BORA – hansgrohe di Giulio Pellizzari? Manderà qualcuno all’attacco?

PROGRAMMA PRIMA TAPPA TOUR OF THE ALPS 2026

Lunedì 20 aprile – Innsbruck-Innsbruck (144,3 km)

Partenza ore 11.55

Arrivo ore 16.30 circa

PRIMA TAPPA TOUR OF THE ALPS 2026: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 13.35, gratis e in chiaro

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 13.35, gratis; Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 13.35, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport