Anche la Nazionale italiana al Tour of the Alps: i convocati dal ct U23 Marino Amadori

Ci sarà anche la Nazionale Italiana al via del Tour of the Alps 2026 di ciclismo su strada, breve corsa a tappe di categoria World Tour che andrà in scena da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, snodandosi tra Tirolo, Alto Adige e Trentino.

La breve gara a tappe partirà dall’Austria, per la precisione da Innsbruck, lunedì 20, e si concluderà a Bolzano, in Italia, venerdì 24: sono in programma nel complesso cinque tappe, per un totale di 762 chilometri.

I sette azzurri convocati dai Commissari Tecnici Roberto Amadio (Nazionale Élite) e Marino Amadori (Nazionale U23) sono Luca Attolini, Tommaso Bambagioni, Michele Bicelli, Alessandro Cattani, Davide De Cassan, Leonardo Vesco e Tommaso Quaglia.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

161 Luca ATTOLINI

162 Tommaso BAMBAGIONI

163 Michele BICELLI

164 Alessandro CATTANI

165 Davide DE CASSAN

166 Leonardo VESCO

167 Tommaso QUAGLIA