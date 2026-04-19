CiclismoStrada
Anche la Nazionale italiana al Tour of the Alps: i convocati dal ct U23 Marino Amadori
Ci sarà anche la Nazionale Italiana al via del Tour of the Alps 2026 di ciclismo su strada, breve corsa a tappe di categoria World Tour che andrà in scena da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, snodandosi tra Tirolo, Alto Adige e Trentino.
La breve gara a tappe partirà dall’Austria, per la precisione da Innsbruck, lunedì 20, e si concluderà a Bolzano, in Italia, venerdì 24: sono in programma nel complesso cinque tappe, per un totale di 762 chilometri.
I sette azzurri convocati dai Commissari Tecnici Roberto Amadio (Nazionale Élite) e Marino Amadori (Nazionale U23) sono Luca Attolini, Tommaso Bambagioni, Michele Bicelli, Alessandro Cattani, Davide De Cassan, Leonardo Vesco e Tommaso Quaglia.
I CONVOCATI DELL’ITALIA
161 Luca ATTOLINI
162 Tommaso BAMBAGIONI
163 Michele BICELLI
164 Alessandro CATTANI
165 Davide DE CASSAN
166 Leonardo VESCO
167 Tommaso QUAGLIA