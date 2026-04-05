Tara Dragas festeggia due podi nel Grand Prix di Pasqua. Esordio difficile per le Farfalle di Desio

Tara Dragas ha ripreso la propria stagione al Grand Prix di Thiais, una grande classica internazionale della ginnastica ritmica che ha tenuto compagnia agli appassionati nel corso del weekend di Pasqua. In terra francese, l’azzurra ha concluso il concorso generale al quarto posto con il punteggio di 106.450 (28.500 al cerchio, 27.450 con la palla, 24.900 con le clavette, 25.600 con il nastro) nella gara vinta dalla bielorussa Alina Harnasko (112.200) davanti alla russa Mariia Borisova (110.350) e alla kazaka Akhmaral Yerekesheva (106.900).

La friulana è rimasta giù dal podio per 45 centesimi, pagando qualche errore di troppo alle clavette. Nelle finali di specialità (prove non previste alle Olimpiadi, dove si gareggia esclusivamente nell’all-around), Tara Dragas è salita sul podio in due occasioni: ha vinto al cerchio con il riscontro di 29.250 davanti a Yerekesheva (29.150) e a Barisova (28.050) e si è meritata il secondo posto con la palla (29.350) dietro ad Harnasko (29.850) e davanti a Borisova (28.250).

Sono state meno brillanti le Farfalle di Desio: Lorjen D’Ambrogio, Sofia Colombo, Alessia Rigato, Giulia Segatori, Sofia Maffeis e Alexandra Naclerio hanno aperto la stagione con un poco soddisfacente dodicesimo posto nel concorso generale per gruppi. Dopo un valido 22.350 con le cinque palle, le azzurre hanno commesso molteplici errori nel misto (16.800), fermandosi al totale di 39.150 nella gara vinta dall’Ucraina (49.100) davanti alle Francia (46.500) e al Kazakhstan (46.250).

Le azzurre, poi settime nella finale di specialità, ci riproveranno il prossimo fine settimana a Tashkent (Uzbekistan), sede della seconda tappa della Coppa del Mondo. Ricordiamo che settimana scorsa hanno gareggiato le Farfalle di Chieti, none nel generale e poi seconde con le cinque palle nella tappa di Coppa del Mondo disputata a Sòfia. Al momento, infatti, l’Italia può contare su due squadre e si deciderà prossimamente quale formazione schierare ai Mondiali di agosto.