Parigi-Roubaix spettacolare e ricca di colpi di scena! 🚴‍♂️

Nella nuova puntata di Bike Today analizziamo insieme a Gian Luca Giardini una delle Classiche Monumento più emozionanti della stagione.

A conquistare l’Inferno del Nord è stato Wout van Aert, protagonista di una prestazione straordinaria che gli ha permesso di battere in volata al Velodromo di Roubaix Tadej Pogacar, ancora a caccia del successo in tutte e cinque le Monumento.

Una gara durissima, segnata da cadute, forature e settori in pavé decisivi, che ha escluso dalla lotta per la vittoria anche grandi protagonisti come Mathieu van der Poel e Filippo Ganna.

👉 Analizziamo i momenti chiave della corsa, la tattica dei protagonisti e cosa cambia ora in vista delle Classiche delle Ardenne:

• Amstel Gold Race

• Freccia Vallone

• Liegi-Bastogne-Liegi

📊 Commenti, analisi e prospettive per il finale di stagione delle grandi Classiche.

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