Superlega, Verona-Civitanova gara3: il match che può indirizzare la serie di semifinale

La serie è tornata in equilibrio e ora Gara 3 tra Rana Verona e Cucine Lube Civitanova diventa il vero snodo della semifinale Scudetto di Superlega. Dopo un primo atto dominato dagli scaligeri e la pronta risposta marchigiana, il confronto si sposta nuovamente al Pala AGSM AIM, dove emergeranno con maggiore chiarezza gli equilibri tecnici della sfida.

Le prime due partite hanno raccontato una serie estremamente interessante dal punto di vista tattico. In Gara 1 Verona ha imposto il proprio ritmo grazie a una distribuzione offensiva molto fluida orchestrata da Christenson, capace di coinvolgere con continuità Keita, Darlan e Mozic, togliendo riferimenti al muro avversario. In quel contesto Civitanova aveva sofferto soprattutto la varietà dell’attacco veneto e la difficoltà nel contenere i terminali laterali.

In Gara 2, però, la Lube ha cambiato volto. La squadra di Medei ha alzato il livello soprattutto nel fondamentale chiave della serie, il muro-difesa, trovando maggiore continuità con Gargiulo (4 muri) e limitando l’efficacia degli attaccanti veronesi nei momenti decisivi. Non è un caso che i punti che hanno indirizzato il match siano arrivati proprio da break point costruiti con muro e contrattacco, come nel finale del primo e del quarto set.

Un altro elemento emerso con forza è la gestione degli errori. Verona, pur mantenendo buone percentuali offensive, ha pagato qualche passaggio a vuoto di troppo, in particolare al servizio e nelle fasi calde: gli errori di Keita e Darlan nei momenti chiave hanno inciso in maniera determinante sull’inerzia della partita. Civitanova, invece, ha trovato maggiore lucidità nei finali, affidandosi alla solidità di Nikolov e Bottolo, capaci di garantire continuità e soluzioni anche contro il muro schierato.

In vista di Gara 3, dunque, il tema centrale sarà la capacità di Verona di ritrovare quella continuità offensiva vista nel match d’esordio, riducendo il numero di errori diretti e cercando di velocizzare il gioco per evitare che il muro marchigiano possa organizzarsi. Fondamentale sarà anche il contributo dei centrali, con Zingel e Nedeljkovic chiamati a incidere maggiormente per aprire spazi agli attaccanti di banda.

Dall’altra parte Civitanova cercherà di confermare quanto di buono visto in Gara 2, puntando su un sistema di muro-difesa aggressivo e su una gestione più paziente del cambio palla. La crescita di Gargiulo al centro e la regia di Boninfante hanno dato nuove soluzioni alla Lube, che proverà a mettere pressione anche al servizio per limitare la costruzione del gioco veronese.

Gara 3 si preannuncia quindi come una sfida di aggiustamenti e dettagli, dove peseranno la qualità delle scelte nei momenti decisivi e la capacità di gestire i finali punto a punto. Con la serie sull’1-1, il match di Verona può indirizzare in maniera significativa il cammino verso la finale: chi saprà imporre il proprio sistema di gioco farà un passo decisivo verso l’atto conclusivo.