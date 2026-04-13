Sport in tv oggi (lunedì 13 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Una settimana sportiva terminata, un’altra che inizia: ci siamo lasciati con Jannik Sinner trionfatore a Montecarlo e una Parigi-Roubaix dagli esiti un po’ diversi da quelli attesi, e ricominciamo con un lunedì che ha già una piccola anteprima di ciò che sarà la settimana.

Si parte dal tennis, con i quattro tornei del circuito ATP e WTA che prendono il via a livello di tabellone principale. Barcellona e Monaco di Baviera entrano in scena al maschile, e si parla di due eventi di una signora tradizione, come lo è Stoccarda al femminile, mentre è più recente Rouen.

La pallacanestro è tra i pochi sport diversi dal calcio che, nell’ambito di quelli di squadra, si manifesta, con Virtus Bologna-Cantù a chiudere la 26a giornata. L’altro spazio sportivo è particolarmente legato all’hockey su ghiaccio con Italia-Slovacchia dei Mondiali femminili.

C’è anche un po’ di snooker, con i Mondiali al Crucible Theatre di Sheffield che iniziano a prendere forma (e anche qui siamo in una delle location più iconiche in ogni sport). Di seguito l’intero palinsesto sportivo della giornata.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 13 aprile

11:00 Tennis, ATP Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Tennis (203) e streaming su SkyGo e Now

11:00 Tennis, ATP Monaco di Baviera – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Tennis (203) e streaming su SkyGo e Now

11:00 Snooker, Mondiali – Diretta streaming su Eurosport e Discovery+

12:30 Hockey ghiaccio, Mondiali femminili: Italia-Slovacchia – Diretta streaming su FISG.tv

13:00 Calcio, Verona-Lazio, Primavera – Diretta tv su Sportitalia

13:30 Tennis, WTA Rouen – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Tennis (203) e streaming su SkyGo e Now

15:00 Calcio, Torino-Cremonese, Primavera – Diretta tv su Sportitalia

17:00 Calcio, Milan-Atalanta, Primavera – Diretta tv su Sportitalia

18:00 Calcio, Vukovar-Dinamo Zagabria, Campionato croato – Diretta streaming su Como Tv

18:30 Tennis, WTA Stoccarda – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Tennis (203) e streaming su SkyGo e Now

20:00 Basket, Virtus Bologna-Cantù, Serie A – Diretta tv su Sky Sport Basket (205) e streaming su LBATV, SkyGo e Now

20:30 Calcio, Benevento-Cavese, Serie C – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251 e streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Crotone-Catania, Serie C – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Arena (204), Sky Sport 252 e streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

20:30 Calcio, Picerno-Cosenza, Serie C – Diretta tv su Sky Sport 253 e streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Renate-Pro Vercelli, Serie C – Diretta tv su Sky Sport 254 e streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Dolomiti Bellunesi-Pro Patria, Serie C – Diretta tv su Sky Sport 255 e streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Valladolid-Eibar, Segunda Division (Spagna) – Diretta streaming su DAZN

20:45 Calcio, Fiorentina-Lazio, Serie A – Diretta tv su DAZN 1 (214 Sky) e streaming su DAZN

21:00 Calcio, Manchester United-Leeds, Premier League (Inghilterra) – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), SKY Sport 4K (213) e streaming su SkyGo e Now

21:00 Calcio, Levante-Getafe, Liga (Spagna) – Diretta streaming su DAZN

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SLOVACCHIA DI HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE DALLE 12.30