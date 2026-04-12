Sinner vince 4 Masters 1000 consecutivi ed eguaglia Djokovic-Nadal! E l’accoppiata Sunshine Double-Montecarlo aveva un unico precedente…

Jannik Sinner non si ferma più e continua a macinare vittorie nei Masters 1000, imponendosi per la prima volta in carriera a Montecarlo e prolungando la striscia positiva delle ultime settimane. Il fuoriclasse italiano, che ha battuto nella finale odierna il rivale spagnolo Carlos Alcaraz per 7-6 6-3 tornando in vetta al ranking mondiale, non perde infatti una partita dallo scorso 19 febbraio (in semifinale a Doha contro il ceco Jakub Mensik).

Il 24enne altoatesino sale così a quota 27 titoli complessivi nel circuito maggiore (uno in più di Alcaraz), di cui ben 8 nei Masters 1000 al pari del murciano. Sinner ha vinto sulla terra rossa del Principato il quarto torneo 1000 consecutivo in calendario, dopo il trionfo a Parigi nell’autunno 2025 e la recente doppietta Indian Wells-Miami sul cemento americano.

In passato erano riusciti nell’impresa di inanellare quattro titoli “1000” di seguito solamente due uomini: Novak Djokovic (tre volte) e Rafael Nadal (nel 2013). A questo punto si profila all’orizzonte la possibilità di firmare un nuovo record per Jannik, che in caso di trionfo a Madrid (ad oggi non è scontata la sua presenza nella capitale spagnola) diventerebbe il primo di sempre ad imporsi in cinque Masters 1000 di fila.

Ancor più significativa per certi versi la combinazione Sunshine Double-Montecarlo, nell’arco di un mese (o poco meno) e con in mezzo un delicato cambio di superficie, completata prima di oggi da un solo tennista che risponde al nome di Djokovic, capace di infilare esattamente la stessa sequenza di Sinner a partire da Parigi-Bercy 2014 fino a Montecarlo 2015.